Spazio | storico accordo Thales Alenia Space | Telespazio e Space flight | lanceranno 60

Spazio : New Horizons viaggia in “stand by” - poco meno di un anno allo storico appuntamento con 2014 Mu69 : Dorme sonni tranquilli in attesa del risveglio, previsto a primavera inoltrata, e del primo avvistamento del suo target in programma in piena estate. La viaggiatrice in letargo è New Horizons, la sonda della Nasa che il 14 luglio 2015 ha sorvolato Plutone e che ora sta puntando verso l’oggetto della Fascia di Kuiper designato con il codice di 2014 Mu69. Lo stato di ibernazione di New Horizons terminerà il prossimo 4 giugno, data in cui la sonda ...