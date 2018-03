Spazio | semaforo verde per BepiColombo | destinazione Mercurio

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018)in rampa di lancio. Manca sempre meno all’inizio della prima missione europea che esplorerà il pianeta più vicino al Sole,. Entro la fine del mese – spiega l’ASI – Bepi verrà trasferita dal centro dell’Esa nei Paesi Bassi alloporto europeo a Kourou nella Guiana francese, per ultimare i test prima della partenza. La finestra di lancio è prevista tra il 5 ottobre e il 29 novembre. “È stata una strada lunga e talvolta accidentata. C’è ancora molto da fare, ma siamo estremamente lieti di portare finalmente i nostri preparativi al sito di lancio, e sono grato a tutti coloro che lo hanno reso possibile” afferma Ulrich Reininghaus, responsabile del progettodell’ESA, “In parallelo stiamo continuando con alcuni test sulla replica di un propulsore del modulo di trasferimento, in condizioni simili allo, per essere ...