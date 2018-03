Sos alberi a Roma | schedati in 36mila

Maltempo Roma - Sos alberi dopo la neve : 300 interventi in tre giorni : Trecento interventi “in emergenza” sulle alberature della Capitale sono stati effettuati solo nei primi tre giorni di lavoro dopo l’emergenza neve . E’ quanto apprende l’Adnkronos dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Adesso il lavoro del Campidoglio sta proseguendo con la messa in sicurezza delle aree verdi e anche con la rimozione dei rami caduti a Roma in seguito all’ondata ...

Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in Sostituzione di Luigi Di Biagio : La FIGC ha affidato temporaneamente l’incarico di commissario tecnico della Nazionale di calcio Under-21 ad Alberico Evani, membro dello staff tecnico della Nazionale maggiore. Evani allenerà l’Under-21 per le due amichevoli in programma il 22 marzo a Perugia contro la The post Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio appeared first on Il Post.