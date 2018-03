Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 | arrivato Google Lens | l’utilità

optimaitalia

: Sorpresa #GoogleAssistant su #SamsungGalaxyS8: arrivato #GoogleLens, l'utilità - OptiMagazine : Sorpresa #GoogleAssistant su #SamsungGalaxyS8: arrivato #GoogleLens, l'utilità - esse25_ : EHI TU! Dico a TE!?? LO SO che sei un grande amante del cibo, ed io ho il questionario giusto PER TE. Ti chiedo solo… - rebeccatorreggi : Oggi Uomini e Donne, Beatrice Valli: la sorpresa di Marco durante il ... - Gossip e Tv -

(Di martedì 13 marzo 2018) Nuovo passo in avanti suS8 con, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da, un'estensione finora rimasta appannaggio dei variPixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimiS9 e sul phablet Note 8.Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche riferimento a, opzione diFoto presentata a margine delI/O 2017 che permette di rilevare alcune informazioni sugli oggetti inquadrati dalla fotocamera, con possibilità di ottenere anche suggerimenti in merito. Tutti quelli che l'hanno già ottenuta sono adesso alle prese con una versione diin lingua inglese (immaginiamo l'italiano verrà implementato a breve), cosa che comunque non sembra impedire la ...