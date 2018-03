Sorpresa fra i tavoli del ristorante ' Da Ivo' a Venezia | ci sono Bono degli U2 e la moglie

Scintilla/ Il fidanzato di Elena Morali in studio : la naufraga spera in una Sorpresa... (Isola dei Famosi 2018 : Scintilla, Gianluca Fubelli è il fidanzato di Elena Morali. Questa sera in studio all'Isola dei Famosi 2018: ci sarà una sorpresa per la naufraga?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Sorpresa : sgambetto della Francia all'Inghilterra - il Sei Nazioni è dell'Irlanda : Avrebbe dovuto vincere col bonus. Avrebbe dovuto dominare, insomma. E invece, sulla sua strada, l'Inghilterra ha trovato una Francia incredibile, oltre alla seconda sconfitta consecutiva che regala ...

“Mai dire mai”. Sorpresa Francesco Monte : ha detto proprio così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

“Jonathan non è quel che sembra”. Isola dei famosi - clamoroso attacco al naufrago. Le accuse (pesanti) arrivano a Sorpresa da un ex concorrente del Grande Fratello. Il vip in questione si è legato al dito quella faccenda e lo ha smascherato davanti a tutti : “Il giorno che io devo fare una cattiveria per stare un minuto di più su quest’Isola eliminatemi. Io amo tutti, forse sono stupido, ma sono fiero di essere stupido così come sono”, è bastata questa frase, pronunciata da uno dei naufraghi, a far infuriare un personaggio del mondo dello spettacolo uscito dall’ultima edizione del Grande Fratello nip. Ormai, però, lui è molto conosciuto quindi lo consideriamo un vip. Di chi stiamo ...

“A letto schiaffi e pugni per farlo eccitare”. Isola dei Famosi - momento ‘trasgressivo’. La bella naufraga ‘si apre’ - con tanto di finale a Sorpresa. Un siparietto decisamente vietato ai minori : Una nuova occasione che potrebbe rivelarsi davvero preziosa quella capitata tra le mani di Cecilia Capriotti, prima fatta fuori da L’Isola dei Famosi 2018 a causa di un televoto avverso e ora finita tra le fila dei naufraghi che sperano di imbarcarsi di nuovo nell’avventura capitanata da Alessia Marcuzzi e dal suo fido scudiero Stefano De Martino. La showgirl, nonché attrice e modella, è attesa ora a una dura sfida, proprio ...

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a Sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

Isola dei Famosi 2018 : Paola Di Benedetto riceve una Sorpresa da parte di Francesco Monte : L'ex tronista manda un videomessaggio alla modella: "Da parte mia c'è la voglia di continuare la conoscenza".

Francesco Monte fa una Sorpresa a Paola Di Benedetto (VIDEO) : Paola Di Benedetto riceve un videomessaggio da Francesco Monte Dopo aver parlato in lungo e in largo del caso canna – gate, ecco arrivare il momento del verdetto della nomination. E a essere stata costretta ad abbandonare la tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi è stata Paola Di Benedetto, che ha perso il ballottaggio contro il personal trainer Franco Terlizzi e l'attore Nino Formicola.

Francesco Totti a 'C'è Posta per Te' : la Sorpresa a tre ragazzi con la Sindrome di Down : Su Leggo.it le storie più belle ed emozionanti raccontate dal programma di Maria De Filippi 'C'è Posta per te'. Nella puntata di stasera è ospite Francesco Totti, coinvolto per fare una sorpresa a tre ...

Francesco Totti a C’è posta per te fa una Sorpresa a tre ragazzi Down : C’è posta per te: Francesco Totti e la sorpresa a tre ragazzi Down 786 presenze, 307 goal con la sola maglia della Roma: a C’è posta per te Francesco Totti è stato il regalo che Francesco, Cristina e Simone hanno voluto fare a tre ragazzi con la sindrome di Down. Matteo, Giordana e Christian hanno in comune la passione per il Pupone. Maria De Filippi ha raccontato, prima della consegna della posta, che Matteo non offre mai niente a ...

Francesco Totti - C’è posta per te/ La Sorpresa dell'ex Capitano della Roma e quell'impegno non mantenuto : Francesco Totti in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Bob a 4 - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesco Friedrich ha le mani sull’oro! Sorpresa Corea del Sud seconda - Italia 27^ : Francesco Friedrich ha messo una seria ipoteca sulla conquista della medaglia d’oro nel bob a 4 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il tedesco, Campione del Mondo in carica, va a caccia di un clamoroso bis dopo essersi imposto nel bob a 2 pochi giorni fa. Il 27enne, accompagnato dai fidi Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis, ha dominato le prime due manche e domani potrà amministrare ben 29 centesimi sugli immediati ...

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a Sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello che le sta capitando e cosa le toccherà fare : All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è ...