Sorelle Williams | stavolta è Venus che batte Serena

vanityfair

: #BNPPO18 Venus Williams elimina Serena in due set! Fuori anche Svitolina e Stephens - OA_Sport : #BNPPO18 Venus Williams elimina Serena in due set! Fuori anche Svitolina e Stephens - RSIsport : ??????#tennis Il derby in famiglia tra le sorelle #Williams vede prevalere @Venuseswilliams , che batte… - walter_bozzanga : RT @SuperTennisTv: Questa notte andrà in scena il 29° scontro tra le sorelle Williams! Serena conduce per 17 a 11 nei precedenti e si è imp… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Non è mai una partita qualunque. Sono avversarie, ma sono semprecontro. Nella notte c’è stato il 29esimo derby della famiglia, che per una volta è andato alla più grande, la 37enne, contro la più giovane, rientrata ufficialmente in questo torneo di Indiana Wells a 6 mesi dalla nascita della figlia Olympia. LEGGI ANCHE, che gioca per sua figlia «Ho sbagliato colpi che mai avevo sbagliato prima», ha detto, «Sono ancora lontana dalla condizione ideale ma sono fiduciosa che tornerò a giocare il mio tennis.ha servito bene, tutto le è riuscito alla grande». Dall’altra parteha ribadito la forza della sorella: «Sono stata solo fortunata perché ho potuto giocare più match dinegli ultimi tempi. Sono certa cherientrerà velocemente nel ranking. Vedrete che presto tornerà a vincere un torneo Wta». 6-3, ...