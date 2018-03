Sony Xperia XZ2 può contare su altoparlanti più forti e un design con scocca posteriore

Sony EC270 è un adattatore per ascoltare la musica e ricaricare gli Xperia XZ2 : Sony EC270 è un adattatore con tre porte: un USB-C maschio da connettere agli Xperia XZ2, un USB-C femmina per il caricabatterie e un jack femmina per le cuffie L'articolo Sony EC270 è un adattatore per ascoltare la musica e ricaricare gli Xperia XZ2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

I Sony Xperia R1 e Xperia R1 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo : Sony continua a rilasciare Android 8.0 Oreo per i vari smartphone della sua gamma e gli ultimi due modelli ad averlo ricevuto sono i Sony Xperia R1 e R1 Plus

Sony Xperia XZ2 ha le modalità notte e per l'utilizzo a una mano : Sony Mobile ha finalmente deciso di ascoltare le richieste dei suoi utenti e inserire nel firmware di Sony Xperia XZ2 un paio di funzionalità. Ecco quali sono

Sony Xperia : come si è evoluto il design in un video di 2 minuti : Ecco come si è evoluto nel tempo il design dei Sony Xperia, arrivando agli ultimi dispositivi Xperia XZ2 e XZ2 Compat presentati durante il MWC 2018.Sony ha ufficializzato il suo nuovo stile di design, chiamato Ambient Flow, durante il MWC 2018 ufficializzando di fatti i nuovi smartphone Android Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact.Sono i primi dispositivi dell'azienda giapponese ad utilizzare i display in formato 18:9, tendenza ormai che sta ...

Sony Xperia XZ2 può contare sul Dynamic Vibration System e 6 GB di RAM in alcuni mercati : Tra le feature del Sony Xperia XZ2 spicca il Dynamic Vibration System, ossia un nuovo e più avanzato sistema di feedback tattile. Ecco come funziona

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S6 - S7 - S7 Edge - Sony Xperia X - X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro : Oggi è tempo di Aggiornamenti per Samsung Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Sony Xperia X, Xperia X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro. Allora siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Sony rivoluziona il design : Xperia XZ2 vs Xperia XZ1 - cos'è cambiato in video : Scopri come Sony ha cambiato radicalmente il design dei suoi smartphone da Sony Xperia XZ1 a Sony Xperia XZ2. Curve, spigoli, sensore di impronte e display 18:9 sono le novità principali del nuovo design che mette definitivamente una pietra sopra l'omnibalance.

Screenshot Sony Xperia L2 come catturare la schermata : come salvare la schermata Screenshot Sony Xperia L2 catturare la schermata in una immagine. come fare subito uno Screenshot telefono Android Sony Xperia L2.

Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact - video 4K HDR e tanta potenza con Snapdragon 845 - : ... ma anche convertire i contenuti in High Dynamic Range , HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore e vivere un'esperienza da cinema anche guardando video in streaming. Per quanto riguarda l'...

Sony Xperia XZ2 Compact è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Sony Xperia XZ2 Compact Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Sony ha presentato al Mobile World Congress 2018 i due nuovi smartphone Sony Xperia XZ2 e Sony Xperia XZ2 Compact, eredi degli omonimi modelli visti lo scorso anno. Novità nell'hardware, con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 845, ma anche nel design, nella fotocamera e in altri aspetti.

Sony Xperia XZ2 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Sony Xperia XZ2 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Sony ha presentato al Mobile World Congress 2018 i due nuovi smartphone Sony Xperia XZ2 e Sony Xperia XZ2 Compact, eredi degli omonimi modelli visti lo scorso anno. Novità nell'hardware, con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 845, ma anche nel design, nella fotocamera e in altri aspetti.

Sony Xperia XZ2 Compact : Sony Xperia XZ2 Compact è il fratello minore di Xperia XZ2, presentato al MWC 2018. È caratterizzato da un display da 5″ in formato 18:9, con risoluzione Full HD+, ovvero di 1.080×2.160 pixel. Il processore è uno Snapdragon 845, affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD fino a 400 GB. La fotocamera posteriore è da 19 MP (f/2.0) e fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre dispone di una ...

Sony Xperia XZ2 : Sony Xperia XZ2 è il nuovo top di gamma dell’azienda presentato al MWC 2018. È caratterizzato da un display da 5,7″ in formato 18:9, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.160 pixel). Il processore è uno Snapdragon 845, affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD fino a 400 GB. La fotocamera posteriore è da 19 MP (f/2.0) e fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre dispone di una batteria da ...

Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact in pre-ordine su Amazon : ecco i prezzi per l'Italia : Chiamarli top di gamma economici sarebbe riduttivo e probabilmente inappropriato, ciò non toglie però che Sony Xperia XZ2 e Sony Xperia XZ2 Compact siano dei prodotti di fascia alta con prezzi tutto sommato contenuti.