Sneakers | il ritorno degli anni Ottanta | 4 modelli per l’estate

(Di martedì 13 marzo 2018) Oggi, trainers ed heritage sono davvero le due caratteristiche da tenere in considerazione per l’acquisto di un paio di scarpe da ginnastica; sempre che tu voglia sentirti attuale. Trainer è la parola chiave che sta guidando sia i grandi player delle scarpe da ginnastica che le maison del prêt-à-porter. Basta vedere gli ultimi lanci 2018 di Balenciaga, Gucci o Dior. Heritage, invece, è l’ancora a un passato che assiste basito a questo periodo di incessanti e voraci cambiamenti. Ecco perché era logico pensare che prima o poi qualcuno si decidesse a inserire nelle decine di novità mensili un punto fermo della storia del footwear sportivo. AW LAB, retail italiano sport-style, è stato trai primi a chiedere ai big di rieditare per lei alcunimolto amati dai collezionisti. Nasce così New Classic Man un prezioso pack di sneaker esclusive da uomo. Gli special make-up ...