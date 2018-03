Smog | a Frosinone decisa l’ultima domenica ecologica 

Smog - blocco auto a Frosinone : 69 infrazioni e polemiche : Si e’ conclusa non senza polemiche la prima domenica ecologica del nuovo anno a Frosinone. Oggi il centro della citta’ e’ rimasto vietato alle auto secondo il piano varato dal Comune per ridurre le polveri sottili. Controllati in tutto 153 veicoli con 69 verbali nelle strade “off-limits”. Molti automobilisti, come denuncia Codici – associazione nazionale di volontariato per la difesa dei consumatori -, ...