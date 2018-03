Smartphone Android più veloci per AnTuTu febbraio 2018 | Huawei al Top

Fortnite Battle Royale : lista Smartphone iOS e Android che lo supportano : Fortnite Battle Royale è arrivato anche su mobile dal 12 marzo ed è già disponibile un elenco con tutte le piattaforme che supportano la versione del gioco per iOS e Android. Il rilascio della versione mobile del gioco è avvenuta il 12 marzo ma l'iscrizione è stata possibile su invito e ancora oggi non è aperto a tutti. Inizialmente è stato stato reso noto che per partecipare all’evento iOS Invite bisogna avere iOS 11 e almeno un dispositivo ...

Google Keep per Android Wear ha nuova UI - senza shortcut per aprire le note sullo Smartphone : Google Keep per Android Wear si rinnova, introducendo una nuova UI e rimuovendo lo shortcut per aprire le note sullo smartphone. L'applicazione per le note di Google dedicata ai device Android Wear ha fatto un vero e proprio salto generazionale grazie all'aggiornamento dalla versione 2.0.08 alla nuova 4.1.091.

Il mio Smartphone Huawei - Honor è aggiornabile ad Android P? E Quando? : Android P è stato annunciato nella sua prima fase preview 1, ed entro la fine dell’estate sarà probabilmente ufficiale: il vostro smartphone Huawei o Honor è aggiornabile?Android P sta arrivando ormai, ma sfortunatamente ancora la maggior parte delle persone non hanno nemmeno ricevuto Android Oreo sul loro smartphone Android.Vale comunque la pena dare uno sguardo al futuro e capire se, e quando, la nona versione completa del famoso sistema ...

Scrcpy è un'app che vi permette di controllare il vostro Smartphone Android dal PC : Scrcpy è una nuova applicazione che si propone di consentire all'utente di controllare il proprio smartphone o tablet Android direttamente dal proprio PC. Scrcpy è un'app gratuita, open source e funziona tramite connessione USB. Non richiede di installare app sullo smartphone, né di eseguire il root. Scopriamola insieme.

Miglior Smartphone cinesi Android | La classifica di marzo 2018 : Con l'espandersi dell'interesse riguardo al mondo della tecnologia dall'Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a marzo 2018. Il mercato

Come scaricare suonerie - sveglia e temi di Android P sul proprio Smartphone : link e precisazioni : Da un paio di giorni a questa parte si parla moltissimo del nuovo sistema operativo Android P, al punto che ieri ho deciso di condividere coi nostri lettori una lista preliminare di smartphone che sono destinati in futuro a ricevere un aggiornamento già oggi molto atteso dal pubblico. Dopo queste importanti considerazioni, ovviamente non ufficiali, me semplicemente impostate su ipotesi che hanno un loro senso, oggi 9 marzo è necessario fare un ...

Sfondi e suonerie di Android P disponibili al download : nuovo look per il vostro Smartphone : Il Pixel Launcher e Google Markup non sono abbastanza? State tranquilli, adesso potete avere anche gli Sfondi e le suonerie di Android P, nonostante non abbiate un Google Pixel compatibile.

Quando e quali Smartphone con aggiornamento Android P da Samsung - Huawei - Honor e ASUS : Da poche ore sono praticamente ufficiali le caratteristiche del tanto atteso aggiornamento Android P, al punto che milioni di utenti si chiedono Quando e quali smartphone Samsung, Huawei, Honor e ASUS saranno compatibili con questo importante pacchetto software. Nonostante non sia prevista una rivoluzione attraverso la nuova generazione del robottino verde, la curiosità è tanta. Dopo aver analizzato la situazione coi Nexus questa mattina, ...

Il porting di Google Markup di Android P è disponibile per tutti gli Smartphone a 64 bit : A poche opre dal rilascio della prima Developer Preview di Android P, rilasciata ieri sera da Google, è già disponibile un porting della funzione Markup per modificare gli screenshot, funzionante solo sui dispositivi ARM64.

Il mitico The Sims debutta sugli Smartphone Android e iOS : ... i giocatori potranno caratterizzare i propri personaggi con stili e comportamenti unici, dando luogo ad una rete di relazioni e disegnando in prima persona il mondo in cui si muoveranno. The Sims ...

MediaWorld rilancia i suoi "X-Days" : fino al 14 marzo in offerta anche Smartphone Android : MediaWorld ha deciso di rilanciare i suoi "X-Days", validi online da oggi fino al 12 marzo (e la consegna a domicilio è gratuita!). Allora siete curiosi di conoscere quali sono gli smartphone Android in offerta?

Su eBay torna il "Super Weekend" : ecco gli Smartphone Android in offerta : Su eBay è tornato il "Super Weekend": solo fino a martedì 13 marzo saranno proposti sconti fino al 60% su smartphone Android, tra cui LG Q6, Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Lite in offerta a prezzi davvero interessanti

Carrefour lancia il nuovo volantino di marzo : ecco gli Smartphone Android in offerta : Carrefour lancia il volantino "La migliore tecnologia in 20 rate a tasso zero", valido dal 9 al 16 marzo, che consente di chiedere il finanziamento a tasso zero per l'acquisto di un prodotto tecnologico. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone in promozione?

Android P trasformerà il vostro Smartphone in un Mouse o in una tastiera Bluetooth? : Secondo recenti informazioni Android P sarebbe in grado di trasformare un comune Smartphone in una sorta di Mouse o di tastiera Bluetooth abbinabile ad altri dispositivi.Un rapporto pubblicato giusto lo scorso lunedì affermerebbe che la prossima versione del sistema operativo mobile di Google, ovvero Android P 9.0 aggiungerà il supporto nativo al servizio HID Bluetooth.Android P trasforma uno Smartphone in una tastiera o in un Mouse ...