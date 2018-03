Siria | Save the Children | un milione di bambini senza aiuti

Siria - Save the Children denuncia : strage infinita - tragico inizio di 2018 : L’organizzazione non governativa in un suo rapporto: almeno 37 civili uccisi ogni giorno da armi esplosive, quest’anno oltre 600 morti nella sola Ghouta Est

Save the Children : 357 milioni di bambini in zone di guerra. La Siria è il paese dove le conseguenze sono peggiori : La Siria è il paese dove le conseguenze della guerra sono più gravi per i minori: oltre 357 milioni di bambini nel mondo – vale a dire uno su sei – vivono in zone colpite dai conflitti, il 75% in più rispetto all’inizio degli anni Novanta: è quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the Children – intitolato Guerra ai bambini – secondo cui tra il 2005 e il 2016 oltre 73.000 minori sono stati uccisi o mutilati a livello ...