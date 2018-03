Siria | esercito turco inizia assedio centro di Afrin

Siria - il blitz dell'esercito di Assad. Bombardati anche i mezzi umanitari : Non c'è pace per Ghouta Est: il regime Siriano non solo continua a bombardare il territorio sotto assedio da quasi cinque anni , 16 morti tra i civili solo nelle ultime ore, , ma ha anche bloccato ...

L’esercito Siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale - controllata dai ribelli : L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato circa un terzo di Ghouta orientale, l’area controllata dai ribelli alla periferia di Damasco, la capitale della Siria. Nelle ultime due settimane, ha detto l’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa The post L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale, controllata dai ribelli appeared first on Il Post.

Berlusconi apre ai fuoriusciti del M5s e l'esercito Siriano entra ad Afrin. Le notizie del giorno in breve : "I ministri delle Finanze europei e i mercati sembrano fiduciosi che ci sarà stabilità politica dopo le elezioni del 4 marzo", ha detto il ministro dell'Economia. Ci sono stati 5 mila casi di ...

Siria - l'esercito pro-Assad verso Afrin : la Turchia li bombarda. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito Siriano contro i ribelli a Ghouta orientale : È l'ultima enclave ribelle nella zona di Damasco, in Siria, e le forze alleate al regime di Assad stanno provando a riconquistarla The post Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito siriano contro i ribelli a Ghouta orientale appeared first on Il Post.

Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all'esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin . I dettagli ...

Svolta in Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all’esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin. I dettagli dell’accordo fra i curdi e il governo di Bashar al-Assad non sono stati comunicati, le trattative erano ancora in corso nella notte, ma Damasco ha chie...

Le forze filo-americane Syrian Democratic Force sono curdi organizzati sotto falso nome dagli Usa. Per prendersi il petrolio e sempre sacrificabili a Erdogan.

Siria - esercito scorpe congegni elettronici europei usati da teroristi - : L'esercito Siriano ha trovato armi radio-elettroniche avanzate di origine europea dopo aver eliminato i militanti nel distretto di At-Tanf in Siria: lo ha detto il ministero della Difesa russo in una ...

Siria - al via blitz dell'esercito di Assad nella provincia di Idlib - : Lo ha detto il ministero della Difesa russo. "Le truppe del governo Siriano e le unità della milizia - si legge in una nota - hanno iniziato a eliminare un gruppo dell'organizzazione terroristica ...

Siria - Ankara : l'esercito turco è entrato nell'enclave curda di Afrin : Soldati turchi sono entrati nella regione di Afrin, nel Nord della Siria, nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una milizia curda considerata "terrorista" da Ankara. Lo ha annunciato il ...

Siria - esercito turco in provincia Afrin : 11.07 L'esercito turco ha iniziato a penetrare via terra nella provincia di Afrin, nel nord della Siria,fino a ieri enclave sotto il controllo dei curdi Siriani del Pyd-Ypg. Lo ha annunciato il premier turco, Yildirim. L'esercito libero Siriano (Els) sostenuto da Ankara avanza da est, mentre le truppe di Ankara sono penetrate da nord L'avanzata via terra è stata preceduta da intensi bombardamenti con artiglieria pesante. La Turchia vuole ...

Turchia invia l'esercito in Siria e delinea gli obiettivi dell'operazione militare - : "L'operazione sarà condotta in 4 fasi per creare una zona di sicurezza di 30 chilometri ripulita dai terroristi", - Il canale televisivo NTV cita le parole del premier turco. Allo stesso tempo ha ...

Siria - esercito : 'Israele ha attaccato deposito armi - jet abbattuto' - : L'attacco avrebbe colpito una base militare vicino a Al-Katifa, a Est di Damasco. Ma mancano conferme da parte di Tel Aviv. La scorsa domenica, il gabinetto di sicurezza israeliano aveva tenuto "una ...