Silvio Berlusconi | Feltri lo inchioda | ' Il Cav è scomparso perché fa tutto tranne che il

Silvio Berlusconi - lo scippo a Salvini che può ribaltare il voto del 4 marzo : Silvio Berlusconi potrebbe ancora ribaltare il risultato delle urne che ha condannato Forza Italia a essere il secondo partito della coalizione. I voti incassati dalla Lega sono già serviti a Matteo ...

Silvio Berlusconi - l'accusa della Corte dei Conti : 'Fece cadere Prodi - deve pagare i danni all'Italia' : ' Silvio Berlusconi deve pagare un risarcimento danni all'Italia per aver fatto cadere Romano Prodi nel 2008'. Non è un editoriale del Fatto quotidiano o di Repubblica , ma il nuovo clamoroso attacco ...

Compravendita senatori : fascicolo Corte Conti su Silvio Berlusconi : La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sui soldi finiti sul conto del Movimento Italiani nel Mondo di Sergio De Gregorio passato nel 2007 con Silvio Berlusconi e tra gli artefici della caduta del governo di Romano Prodi. La Corte dei Conti ha delegato la Guardia di Finanza ad acquisire a ...

Silvio Berlusconi - la tentazione estrema : governo con il Pd - no al ritorno al voto subito : Non ha dubbi, Silvio Berlusconi : tra un governo con il Pd e un ritorno immediato al voto, meglio la prima ipotesi. Uno scenario che ovviamente non piace a Matteo Salvini , che ha già rispedito al ...

Silvio Berlusconi e le bellissime nuove onorevoli di Forza Italia - da Matilde Siracusano ad Annaelsa Tartaglione : Si chiama Matilde Siracusano la nuova donna-immagine di Forza Italia. In attesa di verificarne le doti politiche, la ex concorrente di Miss Italia guida la pattuglia rosa delle debuttanti azzurre, ...

'Loro' di Sorrentino : la vita di Silvio Berlusconi diventa un film : 'Loro' rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un'epoca dominata dai media, come la nostra'. ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Feltri : 'Uno che candida Tajani deve andare alla Baggina. Il Cav? Già tanto che sia vivo' : 'Sarà molto difficile costituire una maggioranza durevole, a prescindere da Lega e M5s '. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, spiega che non si tornerà presto a votare e ...

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

«Loro» : il primo trailer del film di Sorrentino su Silvio Berlusconi : Cubiste scosciate, dai vestini corti e rossi come il fuoco. Luci, colori, party, flute di prosecco, un turbinio indistinto di chiacchiere e risate. «Ma te che cosa ti aspettavi, di essere l’uomo pià ricco del Paese, fare il premier e che tutti ti amassero alla follia?», recita una voce sottile, quasi impercettibile. «Sì, mi aspettavo proprio questo», è la risposta ferma e sicura che arriva dall’altra parte. A parlare è Silvio ...

Il primo trailer di "Loro" - il film di Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi : I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudù: ecco le prime immagini di Loro, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo."Ma te che cosa ti aspettavi di poter essere l'uomo più ricco del paese, fare il premier e che anche tutti ti amassero alla follia?" gli chiede una voce ...

Silvio Berlusconi : 'PD sostenga il nuovo governo. No al partito unico con la Lega' : Ma io continuo a pensare che come in tutto il mondo il futuro sara' dei liberali, dei cattolici, dei moderati'. Correlati [ governo ], [ lega ], [ pd ], [ responsabilità ], [ salvini ], [ Silvio ...

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa : la battutaccia squallida su Silvio Berlusconi. Anche Fabio Fazio s'indigna - per finta - : Finita la par condicio, a Che tempo che fa di Fabio Fazio , Luciana Littizzetto torna a parlare di politica. Sdraiata sulla scrivania, prima sfotte il conduttore: 'Ci stiamo riposizionando Fabio? Hai già chiesto il sussidio di cittadinanza come conduttore noioso? Stai diventando berlusconiano? Stai ...

Silvio Berlusconi alla Stampa - "serve anche il Pd nel nuovo Governo" : Le elezioni hanno detto due cose: "che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può pensare di non farsi carico della necessità che il Paese sia governato". Messaggio ai 5 Stelle per dire che l'incarico tocca al centrodestra, ma soprattutto messaggio al Pd, che non può escludersi dalla partita. ...

Silvio Berlusconi - la nota di Forza Italia rivolta agli alleati : 'Presidenti di Camera e Senato - il centrodestra resti unito' : Una breve nota, diffusa dal coordinamento nazionale di Forza Italia la domenica sera, in cui si parla del prossimo e decisivo snodo politico: l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una nota ...