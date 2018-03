Sicilia : stabilizzazione precari - incontro Fp Cgil-Regione (2) : (AdnKronos) - Rassicurazioni anche per i precari della Regione. "Ci è stato assicurato che si sta provvedendo alla preparazione di tutti gli atti necessari per le stabilizzazioni -afferma Crocè-. Fermo restando che entro dicembre 2018 potranno essere stabilizzati soltanto i precari che sono stati as