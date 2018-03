Sicilia | giovedì commissione Bilancio Ars su crisi Gela e Termini Imerese

Rifiuti : Sicilia - Musumeci giovedì incontra Gentiloni : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Il dossier sui Rifiuti in Sicilia approderà a Palazzo Chigi. giovedì il Governatore Siciliano, Nello Musumeci incontrerà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per fare il punto della situazione. E' quanto emerge dal sopralluogo effettuato questa mattina da Musume