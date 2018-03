Siccità | per dieci giorni sospesi i prelievi dal Piave

Maltempo - Coldiretti lancia l'allarme. Negli ultimi dieci anni danni per 14 miliardi di euro tra alluvioni e Siccità : Teleborsa, - Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere ...

Emergenza idrica : la Toscana programma opere per affrontare la Siccità : Servirà dunque un equipaggiamento infrastrutturale adeguato al fine di salvaguardare naturalmente le esigenze di tutti i cittadini ma anche un comparto fondamentale per la nostra economia, come ...

Siccità : le piogge al Sud una “linfa” per le riserve idriche a secco : L’ondata di maltempo al Sud, che dovrebbe investire Puglia, Calabria, Sicilia, è una buona notizia per i bacini idrici ampiamente sotto il livello abituale: negli ultimi 7 anni in Italia hanno perso il 50% delle riserve idriche. La pioggia, afferma Alleanza delle Cooperative agroalimentari, “è ‘linfa’ vitale anche per le economie agricole a patto che non si arrivi agli eccessi e alle bombe d’acqua che, come spesso è ...

Siccità : Alleanza Coop - piogge al Sud ‘linfa’ per riserve idriche a secco : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – Dopo una estate torrida, una lunga Siccità e un inverno poco piovoso, l’annuncio dell’arrivo di una ondata di maltempo al Sud, in particolare in Puglia, Calabria, Sicilia, è una buona notizia per i bacini idrici ampiamente sotto il livello abituale. Negli ultimi 7 anni in Italia hanno perso il 50% delle loro riserve idriche. La pioggia, afferma Alleanza delle Cooperative agroalimentari, “è ...

Marocco - dopo decenni di Siccità le temperature scendono a -4°C e la neve si accumula fino a 2 metri : grandi disagi nelle città [GALLERY] : 1/21 ...

Siccità : dati preoccupanti per la California - le contee meridionali le più esposte : L’ultimo bollettino settimanale dello US Drought Monitor, il sistema nazionale che monitora la situazione Siccità, non è per nulla positivo per la California: oltre il 40% del territorio si trova in condizioni di aridità “moderate“, in aumento rispetto al 13% registrato la settimana precedente. La situazione nelle contee meridionali di Santa Barbara, Ventura e Los Angeles è invece classificata come “grave“. A ...

Allarme siccita' a Palermo : autonomia per 60 giorni - chiesto lo stato di calamita' naturale : Siccità e assenza di piogge al centro-sud. Allarme in Sicilia. L'Amap a Roma per la calamità naturale. L'assenza di importanti perturbazioni cariche di pioggia, soprattutto in questo secchissimo...

Siccità Sicilia : raccolto il grano già compromesso per il 90% : Nel corso della settima assemblea elettiva sul tema “Agricoltura: innovare per un futuro sostenibile” è emerso che in Sicilia gli invasi sono pressoché vuoti così come le sorgenti e i laghetti in altura. Le zone montane più alte stanno soffrendo meno, ma scendendo a valle è possibile osservare gli effetti della Siccità. Il raccolto del grano – spiega la Confederazione Italiana Agricoltori – è compromesso per il 90%. La ...

Emergenza Siccità in Turchia : si prega per la pioggia : Allarme siccità in Turchia: le precipitazioni non sono mai state così scarse negli ultimi 44 anni. In alcuni villaggi nel centro dell’Anatolia e nel sud est del Paese i contadini si sono affidati ad una sorta di “preghiera della neve“: “Abbiamo chiesto a dio di far piovere e nevicare, si tratta di acqua che serve alla terra e alla vita di queste persone, legate all’agricoltura. Solo l’anno scorso qui ...

La Siccità ha fatto perdere una bottiglia di vino su quattro : Genova - "Addio ad una bottiglia di vino su quattro e calo dell'11% della produzione di olio di oliva rispetto alla media dell'ultimo decennio sono gli effetti sui prodotti simbolo dell'autunno della ...

