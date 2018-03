Siate scialli | non siamo oggetti fragili Avere troppa cura delle persone con

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Beatrice Vio, 21 anni, campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale ha le idee chiare: "Basta trattare i disabili da diversi, dovere esseree sorridere". Queste le parole pronunciate dalla giovane Bebe durante la presentazione del suo secondo libro (Se sembra impossibile allora si può fare, Rizzoli) davanti ad una platea di 250(composta da ragazzi e non solo) a Tempo di Libri, fiera dell'editoria milanese appena conclusasi.Dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, Bebe lancia un messaggio ben preciso.Quando vedete una persona con un handicap fatele un sorriso, una battuta di cuore, senzapaura di sbagliare., troppo rispetto, è molto peggio, fidatevi. Non ci trattate come se ci potessimo rompere da un momento all'altro.E, quando le si chiede se le piaccia la fama, la campionessa risponde decisa.Non è sempre ...