Si apre voragine a Roma | auto in sosta finisce dentro

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo : voragine si apre in strada nel centro di Bologna : Il Maltempo dei giorni scorsi continua a fare danni a Bologna, dove un grosso avvallamento si è formato improvvisamente nell’asfalto di via San Vitale nel centro della città, forse a causa dell’erosione sotterranea dovuta al Maltempo dei giorni scorsi. Il problema è stato segnalato dai cittadini nel primo pomeriggio e in breve sono intervenuti gli operai incaricati dal Comune, oltre alla Polizia Municipale che ha chiuso la strada per ...

Roma - alla Balduina si apre una voragine nell'asfalto. Il Campidoglio nell'occhio del ciclone : Un boato assordante, la sensazione di una grossa scossa e subito davanti agli occhi dei passanti il cedimento di 50 metri di asfalto. E' accaduto in Via Libia Andronico, alla Balduina, quartiere ...

Roma - voragine vicino cantiere : auto inghiottite - evacuati 2 palazzi Procura apre fascicolo : Il boato e le auto sprofondate per una decina di metri. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Roma nel quartiere Balduina, dove è crollata una parte di strada a ridosso di un cantiere. Fortunatamente in ...