Sharon Stone | “Ho rischiato di morire | ora vivo per i miei figli”

Così Sharon Stone festeggia 60 anni (e l’amore) : I capelli spettinati, un nuovo amore, un bikini, il rossetto rosso, il sole di Miami. Sharon Stone è entrata nei suoi 60 con questo «cocktail di felicità». Una ricetta perfetta, a nostro dire. La diva di Basic Instinct nata il 10 marzo 1958, dopo aver spento le candeline in anticipo con i tre figli (Roan Joseph, 17, Laird Vonne, 12, e Quinn Kelly Stone, 11), è volata in Florida in compagnia del fidanzato italiano Angelo Boffa, al suo fianco ...

Buon compleanno a Sharon Stone - 60 da bionda fatale : La strada di Sharon Stone inizia da un paesino della Pensylvania, tra Pittsburgh ed Erie: i suoi genitori, di origine irlandese, erano operai e Sharon è cresciuta con quattro fratelli. La sua bellezza ...

Sharon Stone ha sessant’anni : E nonostante abbia fatto molte cose è molto difficile parlare di lei senza citare "Basic Instinct" The post Sharon Stone ha sessant’anni appeared first on Il Post.

BASIC INSTINCT/ Su Iris il film con Sharon Stone e Michael Douglas (oggi - 10 marzo 2018) : BASIC INSTINCT, il film in onda su Iris oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Sharon Stone e Michael Douglas, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Sharon Stone - 60anni - da diva senza tempo : 9.50 Sharon Stone compie 60 anni.L'attrice è un sex simbol ma anche una donna che ha dimostrato di avere un cervello. In una lunga carriera ha interpretato ruoli importanti. Nell'immaginario rimane la Catherine Tramell di "Basic Instinct". "Il risultato di cui vado più fiera è quello umanitario". "Ho messo la mia fama al servizio della salute nel mondo e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle piaghe curabili e alle cure ...

60 anni Sharon Stone in 20 scandali : Sharon Stone festeggia 60 anni in gambissima. L’icona erotica di Basic Instinct è la dimostrazione vivente che diva si nasce e lo non si diventa. Mix fatale di bellezza e materia grigia, la Marylin della Pennsylvania a 15 anni già frequentava il college (ha una laurea in lettere con indirizzo artistico all’Università di Endiboro) grazie a un quoziente intellettivo superiore alla media. La carriera di modella, la consacrazione a sex symbol ...

Basic Instinct : su Iris serata con il thriller erotico e la sensuale Sharon Stone - con Michael Douglas : Streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 . Basic Instinct: cast e personaggi Film del 1992 diretto da Paul Verhoeven, ed interpretato da Sharon Stone , nei panni della ...

A lezione da Sharon Stone : essere bellissime a 60 anni : Non nominatele la chirurgia plastica. C’è il rischio che vi fulmini con quello sguardo alla Basic Instinct che ai tempi aveva messo KO Michael Douglas. Sharon Stone, che oggi compie 60 anni, è genuinamente allergica a tutto ciò che può cancellare la sua naturale bellezza. E quindi, come dimostra il suo ultimo post su Instagram, per lei vale la regola: meglio un selfie sorridente in mezzo ai palloncini con le rughe in bella vista che un ...

Sexy come Sharon Stone. Grazie a un abito bianco : Classe 1958, nata a Meadville, Pennsylvania. Sharon Stone è l’attrice che ha voluto dimostrare al mondo dell’entertainment che, anche sul set, è possibile unire sensualità e intelligenza. Negli annali una delle sue dichiarazioni più provocatorie, rilascia agli albori della sua carriera: «avere una vagina e un cervello funzionante, a Hollywood, è una combinazione letale». Nel 1992 ce ne dà la prova con il film che la consacra ...