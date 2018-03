Sesso | urologo | i giovani con sindrome da prestazione sessuale per l’abuso di porno

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) “Il rischio che i nostri ragazzi corrono navigando sui sitigrafici è quello di assistere a modelli non normali di sessualità. Sessualità che è fatta di eiaculazione precoce almeno nel 30% dei casi, e di dimensioni del pene che non sono quelle di Rocco Siffredi“: lo ha dichiarato Luca Carmignani, responsabile ufficio Ricerca della Società italiana di urologia (Siu), oggi a Roma a margine della presentazione di una campagna di prevenzione delle malattie maschili. L’abuso diè connesso a “una conseguentedae alla ricerca di farmaci contro l’impotenza o l’eiaculazione precoce su internet, con tutti i rischi di non sapere che cosa contengono questi prodotti, venduti a prezzi bassissimi. Ma chi ha una sessualità normale, non ha bisogno di questi medicinali. Solo l’può individuare problemi fisici eventualmente ...