Serie B | Palermo decimato dalle nazionali Zamparini | “chiedo danni a FIGC”

Serie B - Zamparini : “mio ultimo anno a Palermo” : “Fa un grande piacere vedere la gente di nuovo allo stadio e credere nella propria squadra. Sono contento perche’ era questo che avevo trovato quando sono arrivato a Palermo, ma a un certo punto la gente ci aveva abbandonato”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, commentando la presenza di 15 mila spettatori allo stadio Renzo Barbera per la partita con il Frosinone. “Ora ci siamo ritrovati – ...

Video/ Palermo Frosinone (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Palermo Frosinone (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Alla compagine siciliana basta la rete di Gnahore firmata al 47' del match.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:34:00 GMT)

Serie B : Palermo-Frosinone 1-0 - i siciliani salgono al terzo posto [FOTO] : 1/37 Anastasi Davide/LaPresse ...

Serie B : Palermo-Frosinone 1-0 : ANSA, - PALERMO, 10 MAR - Il Palermo batte la capolista Frosinone per 1-0 e sale al terzo posto con una partita da recuperare. I rosanero, sostenuti dai 15 mila del Barbera, cercano il vantaggio sin ...

Serie B - il Palermo piega il Frosinone : decide una gemma di Gnahoré : Palermo-Frosinone 1-0, cronaca, tabellino e statistiche IL GRAFFIO DI GHAHORE' - La ripresa si apre con il gol dopo una manciata secondi di Gnahoré : La Gumina dialoga con il francese che fredda in ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Palermo - vittoria pesante! (30^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B - il Palermo si aggiudica il big match contro il Frosinone. Bari fermato in pieno recupero dalla Pro Vercelli : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Palermo supera in casa il Frosinone che rischia domani di venire scavalcato in vetta alla classifica dall'Empoli. Il Bari si fa raggiungere in pieno ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / I moduli - i dubbi e le scelte : focus su Palermo Frosinone (30^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:22:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : focus su Palermo Frosinone (30^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:21:00 GMT)

Probabili formazioni Palermo – Frosinone - 30^ Giornata Serie B 10-3-18 : Mancano poche ore all’appuntamento tra Palermo e Frosinone, la gara di cartello della trentesima Giornata del campionato cadetto, ma anche la sfida che può decidere le sorti di buona parte dell’intera Serie B. Un incontro che ha il sapore della Serie A, non solo per le loro posizioni in classifica, rispettivamente quarta contro prima, ma anche perché entrambe le formazioni si scontrarono nella massima Serie durante la stagione ...

Serie B Palermo - Tedino : «Serve la testa per battere il Frosinone» : Palermo - Il Palermo non può sbagliare. In caso di sconfitta contro il Frosinone, i rosanero scenderebbero a -9 punti dalla vetta. Così Bruno Tedino : 'Abbiamo voglia di confrontarci contro una ...

Serie B Palermo - Tedino : «Ora serve la sostanza» : Palermo - "Capisco la situazione del momento, ma dobbiamo restare concentrati sul Parma , un avversario molto forte". Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , fa così il punto della situazione in casa ...

Serie B - 3 volte la posta il colpo del Palermo : TORINO - Dopo avere rosicchiato punti nell'ultima giornata, il Palermo prova a rimanere nella scia di Empoli e Frosinone, ma dovrà fare i conti con il tabù Parma. I rosanero, domani, affrontano i ...