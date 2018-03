Serie B | il Carpi vince a Pescara | 1-1 tra Bari e Spezia

Serie B : Bari-Spezia 1-1 - Pescara-Carpi 0-1 : Frena il Bari, gioisce il Carpi. I recuperi della ventottesima giornata di Serie B penalizzano la squadra di Grosso, fermata in casa dallo Spezia che, con il pareggio ottenuto in Puglia, continua a ...

Serie B - Bari-Spezia 0-1 e Pescara-Carpi 0-1 : la diretta gol LIVE : Bari-Spezia 0-1 , diretta su Sky Calcio 1HD, 10' Forte LE FORMAZIONI UFFICIALI Bari , 4-3-3, : Micai; Sabelli, Marrone, Diakité, Balkovec; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Nené, Improta. Spezia , ...

Serie B Pescara-Carpi - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PESCARA - Oggi alle 18 si recupera Pescara - Carpi , per la settima giornata di ritorno. Per il Pescara, adesso servono punti: la rincorsa-play off almeno numericamente è ancora possibile, ma forse il ...

Serie B Pescara-Carpi - arbitra Serra di Torino. Fourneau per lo Spezia : TORINO - L' Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri e degli assistenti dei recuperi della settima giornata di ritorno di Serie B , in programma domani alle 18. A Fourneau della sezione di Roma è ...

Video/ Cesena-Carpi (0-0) : highlights della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Cesena Carpi (0-0): highlights della partita di Serie B per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Manuzzi che si è risolto con un nulla di fatto.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:20:00 GMT)

CARPI VENEZIA RINVIATA/ Non si gioca il posticipo : è morto Davide Astori. La Serie B si ferma : CARPI-VENEZIA RINVIATA: si ferma anche la Serie B in seguito alla morte di Davide Astori. Ancora da decidere la data del recupero della sfida della 29^ giornata.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : focus sul posticipo Carpi-Venezia (29^ giornata) : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse delle partite della 29^ giornata del campionato cadetto. Tanti i big match attesi: occhio a Frosinone-Novara.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:57:00 GMT)

Serie B - Pescara-Carpi rinviata per neve : ANSA, - ROMA, 26 FEB - Pescara-Carpi, in programma domani sera allo stadio 'Adriatico', non si giocherà a causa delle abbondanti nevicate cadute sulla città ed è stata rinviata a data da destinarsi Lo ...

Serie B Pescara-Carpi : neve all'Adriatico - non si gioca : PESCARA - Il match in programma domani e valevole per la ventottesima giornata del campionato cadetto, Pescara - Carpi , è stato rinviato. Lo ha comunicato il club biancazzurro attraverso una nota ...

Serie B - Burian ferma Pescara e Carpi. Adriatico chiuso per neve : Non si gioca. Dopo il rinvio della partita di domenica tra Juventus e Atalanta, anche la Serie B non è sfuggita all'ondata di freddo e neve. Le prime ad arrendersi al meteo sono Pescara e Carpi . Il ...

Video/ Carpi Entella (0-0) : highlights della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Carpi Entella (0-0): highlights della partita di Serie B per la 27^ giornata. Pari a reti bianche tra le mura del Cabassi: secondo pareggio per i liguri.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:56:00 GMT)

Video/ Salernitana Carpi - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 24giornata - : Video Salernitana Carpi , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie B per la 24giornata. I falconi trovano la seconda vittoria di fila.

Video/ Salernitana Carpi (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Salernitana Carpi (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. I falconi trovano la seconda vittoria di fila e volano al nono posto.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:34:00 GMT)

Serie B : ecco come giocheranno Parma - Foggia - Carpi e Avellino - dopo il mercato Video : Chiuso il mercato [Video] invernale 2018, oggi 2 febbraio è tempo di primi bilanci per le formazioni del campionato di Serie B. come al solito, sara' poi il campo da gioco l'unico e infallibile giudice che premiera' o meno le scelte operate dai club. Ma, almeno sulla carta, si possono esprimere pareri oggettivi sulle squadre che hanno messo a segno i maggiori colpi, meritando l'oscar del mercato. Al Parma, l'oscar del mercato E' il caso del ...