Serie B | calcioscommesse | arrivano le condanne penali per i tesserati

(Di martedì 13 marzo 2018) InB, potrebbe finalmente scoccare l'ora della cessione dell'Avellino VIDEO, dopo mesi e mesi di trattative. Nelle ultime ore, secondo la redazione di OttoChannel, il presidente irpino Walter Taccone si è recato a Roma per chiudere l'accordo con Italpol Vigilanza. Avellino, Taccone a Roma per definire la cessione a Italpol Vigilanza La cessione prevede una quota oscillante tra il 70 e l'80% del pacchetto di maggioranza ai fratelli Gravina, mentre Taccone potra' contare su una quota di minoranza e rivestira' il ruolo di presidente onorario. E proprio mentre il patron Taccone si trovava a Roma, in giornata sono arrivate le sentenzesul #relative ai fatti accaduti nella stagione 2013/2014, per alcune gare dell'Avellino. Le partite finite nell'inchiesta dei magistrati sono Modena-Avellino e Avellino-Reggina, nel campionato di calcio di #B, ...