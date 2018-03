Serie B | Bari-Spezia 1-1 nel recupero

Serie B : il Bari riprende lo Spezia - vince il Carpi : Nei recuperi della 28ª giornata Forte illude i liguri, Brienza entra e salva i pugliesi. Un gol di Sabbione stende il Pescara

Serie B : il Carpi vince a Pescara - 1-1 tra Bari e Spezia : Il Carpi vince 1-0 a Pescara mentre finisce 1-1 tra Bari e Spezia , La classifica, , nei due recuperi della 28/ma giornata di Serie B. I gol Bari-Spezia 1-1: al 72' magia di Brienza, il fantasista ...

Serie B : Bari-Spezia 1-1 - Pescara-Carpi 0-1 : Frena il Bari, gioisce il Carpi. I recuperi della ventottesima giornata di Serie B penalizzano la squadra di Grosso, fermata in casa dallo Spezia che, con il pareggio ottenuto in Puglia, continua a ...

Serie B - Bari-Spezia 0-1 e Pescara-Carpi 0-1 : la diretta gol LIVE : Bari-Spezia 0-1 , diretta su Sky Calcio 1HD, 10' Forte LE FORMAZIONI UFFICIALI Bari , 4-3-3, : Micai; Sabelli, Marrone, Diakité, Balkovec; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Nené, Improta. Spezia , ...

Serie B Bari-Spezia - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : BARI - Oggi alle 18, Bari e Spezia scendono in campo per il recupero della settima giornata di ritorno. Vincendo, la squadra di Grosso sorpasserebbero il Venezia in classifica, portandosi in quinta ...

Serie B Bari - Grosso : 'Spezia? Altra gara ostica' : Bari - 'Contro lo Spezia per un'Altra gara ostica. Vogliamo continuare sul percorso intrapreso e fare un'ottima partita' . Queste le dichiarazioni del tecnico del Bari , Fabio Grosso , alla viglia ...

Serie A Bari - Grosso : «Spezia? Ci vorranno ritmo e intensità» : Bari - "Contro lo Spezia per un'altra gara ostica. Vogliamo continuare sul percorso intrapreso e fare un'ottima partita" . Queste le dichiarazioni del tecnico del Bari , Fabio Grosso , alla viglia ...

Video/ Bari-Pro Vercelli (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Bari Pro Vercelli (2-2): highlights e gol della partita di Serie B che si è disputata al San Nicola e che ha visto i padroni di casa impattare i biancocrociati.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:06:00 GMT)

Serie B - il Palermo si aggiudica il big match contro il Frosinone. Bari fermato in pieno recupero dalla Pro Vercelli : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Palermo supera in casa il Frosinone che rischia domani di venire scavalcato in vetta alla classifica dall'Empoli. Il Bari si fa raggiungere in pieno ...

Serie B - la Pro Vercelli rovina il sabato del Bari. Vincono Parma - Perugia e Venezia : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Bari si fa raggiungere in pieno recupero perdendo l'opportunità di agganciare al quarto posto il Palermo. Cittadella fermato a Cremona, mentre Parma, ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Parma show - Bari beffato! (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Risultati Serie B - 30^ giornata : beffa finale per il Bari - impresa Pro Vercelli - Parma da sogno in trasferta [FOTO] : 1/23 Settonce Roberto/LaPresse ...

Avellino Bari rinviata/ Non si gioca al Partenio : sospesa anche la Serie B per la morte di Astori : Avellino-Bari rinviata: non si giocherà al Partenio nella 29^ giornata di Serie B, è morto Davide Astori. Ancora da decidere la data del recupero.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Bari - Del Piero : 'Faccio il tifo per Grosso - la Serie A è possibile' : tifo per lui come ex compagno e come campione del mondo, sarà una corsa difficile ma può farcela. La corsa del 2001? Avevo dentro tante cose e quel giorno al 'San Nicola' mi venne quell'esultanza. La ...