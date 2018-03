Serie A Verona | Setti sulla salvezza | «Aprile mese decisivo»

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei ...

Video/ Verona-Chievo (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Verona Chievo (1-0): highlights e gol della partita di Serie A. Gli scaligeri si aggiudicano la stracittadina grazie al secondo gol in campionato di Antonio Caracciolo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Serie A : Verona-Chievo 1-0 - Caracciolo decide il derby : L'Hellas supera la squadra di Maran e si avvicina alla salvezza, che ora è distante soltanto un punto

Serie A - Verona-Chievo 1-0 : basta un gol di Caracciolo : VERONA - Tutti uniti nel ricordo di Davide Astori, con i giocatori che prima del fischio d'inizio indossano la maglia numero 13. Il minuto di silenzio in onore del capitano della Fiorentina lascia poi ...

Calcio - Serie A 2018 : anticipo 28ma giornata. Il Verona si impone nel derby con il Chievo : Va all’Hellas Verona l’anticipo della 28ma giornata, in scena al Bentegodi: nel derby il Chievo è uscito sconfitto per 1-0 in un match tesissimo come tutte le stracittadine. Poche emozioni, tanti contrasti in campo: a decidere il match è stata la rete di Andrea Caracciolo al 52′ su azione da Calcio d’angolo. Vittoria fondamentale per i veronesi in chiave salvezza. Verona-Chievo 1-0 Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, ...

