Serie A | un turno di stop per Linetty della Sampdoria Ammende per l' Inter

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Diversi nomi nuovi in luce nell’ultimo turno : La diciassettesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile ha consegnato la sorprendente vittoria del Catania sul Savona, che ha sparigliato le carte nelle posizioni play off, e, soprattutto, ha dato punti pesanti agli etnei nella corsa per evitare i play out. Fondamentale vittoria esterna del Torino, che praticamente spinge all’inferno l’Acquachiara. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Andrea Maffè ...

Serie B - gli squalificati : un turno a Vives della Pro Vercelli : TORINO - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato per una giornata cinque giocatori: si tratta di Valzania , Pescara, , Esposito , Cesena, , Jallow , Cesena, , Signorini , Ternana, e Vives , Pro ...

Prossimo turno Serie A - 29^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-18 marzo) : La prossima giornata del massimo campionato italiano di calcio si terrà nel week end tra il 17 ed il 18 marzo: i due anticipi del sabato vedranno in campo Udinese-Sassuolo alle 18.00 e SPAL-Juventus alle ore 20.45. Domenica invece Sampdoria-Inter sarà il lunch match, mentre alle 15.00 ci saranno 5 partite: Benevento-Cagliari, Crotone-Roma, Hellas Verona-Atalanta, Milan-Chievo Verona e Torino-Fiorentina. Doppio posticipo serale alle ore 20.45 con ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : vittorie dell’Atalanta Mozzanica e del Tavagnacco - domani si completa la giornata : Nel 15° turno “spezzatino” del campionato di Calcio femminile di Serie A, per consentire a gran parte delle giocatrici impegnate nella Cyrpus Cup 2018 di recuperare, tre le partite che si sono disputate. vittorie esterne dell’Atalanta Mozzanica e del Chievo Verona sul campo dell’Empoli Ladies e del Bari Pink Sport Time. Le ragazze allenate da Elio Garavaglia allungano la loro striscia di risultati utili espugnando il ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Acqua&Sapone ai quarti col brivido - passano il turno anche due squadre della Serie A2 : Sei compagini della massima Serie e due provenienti dalla A2 accedono ai quarti della Coppa della Divisione 2017-2018, il torneo con sfide ad eliminazione diretta introdotto a partire da questa stagione per coinvolgere in un’unica competizione le squadre dei vari campionati italiani di Calcio a 5. I campioni d’Italia della Luparense hanno la meglio nettamente sul Block Stem Cisternino, sconfitto con un perentorio 2-7, mentre ...

Serie A - sei squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Sono sei gli squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di Serie A dopo l'ottava giornata di ritorno di campionato che ha visto scendere in campo solo Spal, Bologna, ...

Prossimo turno Serie A - 28^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (9-11 marzo) : Dopo il rinvio di tutte le gare odierne, per la morte di Davide Astori, il 28° turno di Serie A si aprirà venerdì 9 marzo alle 20.45: la Roma, che giocherà poi il ritorno degli ottavi di Champions League, dopo la strepitosa affermazione in casa del Napoli, ospiterà il Torino. Sabato 10 alle 20.45 sarà la volta del derby di Verona, con l’Hellas che, sulla carta, ospiterà il Chievo. Le altre otto gare si giocheranno tutte domenica 11: si ...

Morte Astori - Malagò spiega : “giusto rinviare la Serie A - ecco le possibili date di recupero del turno” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha scosso l’intero mondo del calcio. Il presidente del Coni Malagò ha spiegato in conferenza stampa le ore concitate che hanno portato al rinvio dell’intera giornata di Serie A. “Astori patrimonio del mondo del calcio. Ero ad un incontro di lavoro verso le 10, mi ha chiamato Marco Bonelli della Lega per darmi la drammatica notizia. Sono rimasto senza parole, abbiamo aspettato ...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Juventus : turnover o no? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Juventus: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del grande anticipo di Serie A domani sera all'Olimpico

Serie B - 6 e 13/3 recuperi 28/o turno : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Verranno disputate martedì 6 marzo e martedì 13 marzo, con inizio alle ore 18, le partite valide per la 28/a giornata, settima di ritorno, del campionato di calcio di Serie B e ...

