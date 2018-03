Serie A Udinese | Danilo torna ad allenarsi in gruppo

Serie A Udinese - allenamento con il gruppo per Danilo : UDINE - In vista del match di sabato con il Sassuolo, l' Udinese prosegue la propria preparazione. Sul campo del Bruseschi i bianconeri, che si erano allenati con intensità anche ieri disputando una ...

Video Gol Juventus-Udinese 2-0 : Highlights e Tabellino Serie A 11-3-2018 : Risultato Finale Juventus-Udinese 2-0: Cronaca e Video Gol Dybala 28^ Giornata Serie A 11 Marzo 2018. All’Allianz Stadium la Juventus sconfigge agevolmente l’Udinese di Oddo grazie ad una doppietta di Paulo Dybala: il risultato finale è 2-0. Partita sostanzialmente mai in bilico, con i bianconeri che dominano in lungo ed in largo per tutto l’arco della partita, nonostante in campo ci siano le cosiddette “seconde ...