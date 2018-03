Serie A | giudice sportivo | cori dei tifosi contro il Napoli | Inter multata 5 gli

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ESPOSITO Andrea (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta ...

Giudice - otto gli squalificati in Serie A - due giornate a Mazzarri : otto giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea. Squalificato, ma per due giornate anche l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri. Tra i ...

Giudice sportivo - gli squalificati di Serie B : batoste per Ricci e Bentivoglio : Tre turni di squalifica per Simone Bentivoglio (Venezia) e Matteo Ricci (Salernitana), entrambi espulsi nel corso di Salernitana-Venezia. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie B prendendo in esame le gare dell’ultimo turno. Il primo paga “per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”; il secondo “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, affrontato in maniera ...

Serie A - giudice sportivo : niente prova TV per Benatia - nessuna multa per i cori contro Matuidi : Si conclude senza alcun provvedimento del giudice sportivo lo strascico di polemiche cominciato dopo il fischio finale di Cagliari-Juventus. Due gli episodi analizzati con cura: la gomitata di Benatia ...