Serie A Crotone | Ceccherini punta la Roma | «Curiamo i dettagli»

Calcio - Serie A 2018 : Ciro Immobile segna anche di tacco - Trotta e Antenucci trascinano Crotone e Spal - Romagnoli e Rugani brillano in difesa : In un turno davvero complicato, specialmente a livello emozionale, vissuto nel ricordo di Davide Astori, la Serie A è tornata in campo e ha messo in mostra il sorpasso della Juventus (vittoriosa in un facile 2-0 casalingo contro l’Udinese) nei confronti del Napoli che ha impattato a San Siro contro l’Inter sul punteggio di 0-0. Successi importanti per la Roma in chiave Champions League (3-0 venerdì contro il Torino) e per il Milan, ...

Video/ Crotone Sampdoria (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Crotone Sampdoria (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata di Serie A. Clamorosa vittoria degli squali che fanno un bel passo avanti(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Regalati quattro gol al Crotone» : Marco Giampaolo non nasconde la delusione: "La partita non è mai cominciata per la Sampdoria - dice l'allenatore a Sky Sport - E' una sconfitta pesante, che brucia molto. Il quarto gol subito è l'...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Serie A - Zenga : «Visto? Il Crotone non è depresso» : Walter Zenga è contento per la vittoria e il poker che sanno di rilancio: "Sono stati bravi i ragazzi, io ho fatto poco e niente - spiega l'allenatore a Sky Sport - Bravi a capire che le prestazioni ...

Serie A - Zenga : «Bravo Crotone. Io non ho fatto niente…» : Walter Zenga è felice: "Sono stati bravi i ragazzi, io ho fatto poco e niente - spiega l'allenatore a Sky Sport - Bravi a capire che le prestazioni c'erano sempre state nelle settimane passate. Gli ...

Serie A 28esima giornata torna alla vittoria il Crotone con la goleada contro la Sampdoria : Crotone 4 Sampdoria 1 Marcatori: Trotta 5°, Stoian 23°, Trotta 36°, Zapata 69°, Simy Crotone (4-3-3): Cordaz,

Serie A - Crotone-Sampadoria 4-1 - ecco le pagelle della gara : Un Crotone fenomenale riesce ad avere la meglio della Sampdoria per 4-1. Calabresi perfetti nella prima frazione, la squadra di Genova molto al di sotto delle aspettative. La squadra di Zenga a segno con Trotta, due volte, e Stoian. Nella ripresa goal della bandiera per la Sampdoria di Zapata. all’86’ Clamorosa autorete di Viviano per il quattro a uno a favore del Crotone. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Serie A, ...

Risultati Serie A - 28^ giornata : Crotone da sballo - la Juventus torna in vetta - Immobile salva la Lazio [FOTO] : Risultati Serie A – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 28^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La Juventus in attesa della gara del Napoli contro l’Inter torna in vetta alla classifica del massimo torneo italiano, super prestazione da parte di Dybala, autore di una doppietta. Il colpo grosso in chiave salvezza è quella del Crotone che vince nettamente ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Juve agrodolce - tris del Crotone! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 11 marzo per la 28^ giornata. Infuria la lotta scudetto tra la Juventus e il Napoli(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Serie A Crotone - Ricci : «Daremo tutto per la salvezza» : Crotone - Walter Zenga non cerca rivincite, come ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di oggi, ma ha chiesto al suo Crotone di crederci fino alla fine. Contro la Sampdoria sarà dura per i ...

Serie A Crotone - Ricci : «La Sampdoria opportunità di riscatto» : Crotone - Insieme a Walter Zenga, Federico Ricci ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica , ore 15, che il Crotone giocherà contro la Sampdoria. "Per noi è stata una settimana ...

Serie A Crotone - Zenga : «Nessuna rivincita contro la Sampdoria» : Crotone - "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche colpa mia perchè non ho lo stesso atteggiamento di adesso. Anche il presidente Ferrero ha detto che fu un ...

Serie A Crotone - Zenga : «Sampdoria? Non cerco rivincite» : Crotone - Tuffo indietro nel passato per Walter Zenga , ex allenatore della Sampdoria e oggi alla guida del Crotone : "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche ...