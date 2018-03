Sequestrato il centro di Norcia realizzato dopo il terremoto | l’architetto Boeri indagato

"Costruito senza autorizzazioni" : Sequestrato il centro polivalente di Norcia - indagato Boeri : E' stato messo sotto sequestro il centro polivalente di Norcia progettato dall'architetto Stefano Boeri in seguito al sisma che ha sconvolto parte del Lazio, dell'Umbria e delle Marche tra l'agosto ...

Norcia - Sequestrato il centro polivalente : indagati il sindaco Alemanno e l’architetto Boeri : Il centro polivalente di Norcia è stato sequestrato dalla procura di Spoleto. Che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Nicola Alemanno e l’architetto Stefano Boeri, progettista della struttura costruita in seguito all’emergenza sisma. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che ha ricevuto un avviso di garanzia relativo all’inchiesta. Nell’informazione investigativa compare anche il nome di ...

Norcia - Sequestrato centro polivalente : 19.16 E' stato posto sotto sequestro il centro polivalente di Norcia, progettato dall'architetto Stefano Boeri dopo l' emergenza sisma. Lo ha reso noto il sindaco Nicola Alemanno. A lui e all'architetto è stato notificato un avviso di garanzia.Boeri è stato coinvolto come direttore dei lavori. La procura di Spoleto contesta che l'opera sia stata realizzata in violazione alla normativa che ne prevede la temporaneità. Secondo gli investigatori, ...

Terremoto - Sequestrato il centro polivalente di Norcia : Indagato il sindaco Nicola Alemanno e l'architetto Stefano Boeri, coinvolto in quanto direttore dei lavori. I magistrati contestano il carattere definitivo della struttura - E' stato posto sotto ...

Sequestrato centro polivalente Norcia : ANSA, - Norcia , PERUGIA, , 13 MAR - Posto sotto sequestro il centro polivalente di Norcia progettato dall'architetto Stefano Boeri in seguito all'emergenza sisma. Lo ha reso noto all'ANSA il sindaco ...

Catania - Sequestrato centro estetico a luci rosse : Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania ha sequestrato un centro estetico a luci rosse.

Attacco a un centro per veterani in California - morti 3 ostaggi e il Sequestratore : Roma - Tre donne e il loro sequestratore sono stati ritrovati morti in un ospizio per veterani in California, dopo una sparatoria seguita a diverse ore di inutili trattative con la polizia: le tre ...

Fabbricato abusivo in corso di edificazione in centro storico - Sequestrato : Un Fabbricato abusivo in corso di edificazione è stato sequestrato nei giorni scorsi dai carabinieri forestali nel centro storico di Strongoli. Salgono così a 6 i fabbricati abusivi sequestrati dall'...