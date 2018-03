Sequestrato centro polivalente Norcia

Terremoto - Sequestrato centro polivalente a Norcia : Indagati il sindaco Nicola Alemanno e l'architetto Stefano Boeri

Catania - Sequestrato centro estetico a luci rosse : Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania ha sequestrato un centro estetico a luci rosse.

Attacco a un centro per veterani in California - morti 3 ostaggi e il Sequestratore : Roma - Tre donne e il loro sequestratore sono stati ritrovati morti in un ospizio per veterani in California, dopo una sparatoria seguita a diverse ore di inutili trattative con la polizia: le tre ...

Fabbricato abusivo in corso di edificazione in centro storico - Sequestrato : Un Fabbricato abusivo in corso di edificazione è stato sequestrato nei giorni scorsi dai carabinieri forestali nel centro storico di Strongoli. Salgono così a 6 i fabbricati abusivi sequestrati dall'...