Selena Gomez e Justin Bieber di nuovo «in pausa» | ma la mamma non c’entra

Justin Bieber e Selena Gomez/ Nuove voci di crisi per la coppia : la colpa ancora della madre di lei? : Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo in crisi? Le voci tornano a diffondersi soprattutto a causa della contrarietà della madre di lei a questo rapporto.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 02:04:00 GMT)

Selena Gomez ha rischiato di morire dopo il trapianto di rene : Sono trascorsi cinque mesi da quando Selena Gomez ha subito un trapianto di rene necessario per salvarla dalla malattia contro cui combatteva da...

Il trapianto di rene di Selena Gomez raccontato dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rischiato di morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Selena Gomez - l'amica che le ha donato un rene : "È quasi morta dopo il trapianto" : Selena Gomez è quasi morta dopo il trapianto del rene. Lo ha rivelato in un'intervista a W Magazine, Francia Raisa, l'amica del cuore nonché donatrice dell'organo che ha...

Selena Gomez : la cantante ha rischiato di morire per delle complicazioni seguite al trapianto di rene : Possiamo solo lontanamente immaginare quali momenti difficili abbia passato Selena Gomez prima, durante e dopo il trapianto di rene, ma adesso sono arrivati dei nuovi dettagli che ti faranno stringere il cuore. La cantante aveva svelato lo scorso settembre che il lupus, la malattia di cui soffre, l’aveva costretta a un trapianto di rene. Francia Raisa, la BFF che le ha donato l’organo, ha raccontato che dopo il trapianto sono ...

Selena Gomez ha rischiato di morire dopo il trapianto di rene : Selena Gomez ha rischiato seriamente di morire dopo il trapianto di rene ricevuto dalla sua amica Francia Raísa. Lo ha rivelato la stessa attrice in un’intervista a W Magazine. Raísa, amica del cuore nonché donatrice dell’organo che ha salvato dall’incubo del lupus la giovane popstar ha raccontato che il post intervento non è stato facile per nessuna delle due ed in particolare per la Gomez, cui si è rotta una vena nel ...

Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa e il tuo cuore si spezzerà di nuovo : Dopo le romanticissime foto dal viaggio in Giamaica, arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia secondo cui Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa. This Couple will stay the the best They’re irreplaceable couple for each other #jelena #JustinBieber #Belieber #SelenaGomez #Selenator #Forever #LoveYou #MyCutie A post shared by Justin Bieber (@Justinbillber) on Mar 8, 2018 at 6:03am PST È passata solo una ...

Tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita? Per i Jelena una nuova pausa di riflessione : Tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita, lo annuncia E!Online. Dopo le foto emerse in rete, che immortalavano i Jelena di nuovo insieme, altre indiscrezioni fanno capolino sulle fonti internazionali. E!Online comunica ai fan che tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita: la coppia è in pausa di riflessione per l'ennesima volta ma non sembra che stavolta si sia giunti davvero al capolinea. Su E!Online si legge: "They were having a lot of ...

JUSTIN BIEBER E Selena Gomez / Il singolo 'Sorry' certificato sei volte Disco di Platino in Italia : Novità in arrivo per JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ: la coppia si prepara ad un periodo particolarmente intenso con il lancio del nuovo singolo e diversi impegni promozionali.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 06:37:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ La coppia alla ricerca di una casa sulla spiaggia a Malibù : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono felici e innamorati e pensano di comprare casa insieme: il posto ideale che la coppia sta cercando è Malibù, ancora meglio se in riva alla spiaggia.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:15:00 GMT)

Selena Gomez cambia look (ma non fidanzato) : La cantante che ha di recente confermato su Instagram che è di nuovo ufficialmente con Justin Biebier è di quelle che ama giocare sicuro. Il fidanzato non lo cambia e se l’ha fatto una volta ( è stata per un periodo con The Weeknd) è tornata sui suoi passi. Ma in fatto di look il trasformismo è la sua passione. Un’abitudine molto diffusa tra le star. E se prima tutte ci davano un taglio, per cambiare testa, adesso è gara alla chioma ...

Demi Lovato : la mamma della cantante assicura che l’amicizia con Selena Gomez durerà per sempre : Se il super abbraccio tra Demi Lovato e Selena Gomez a un evento lo scorso ottobre e il vicendevole scambio di complimenti in occasione dell’uscita dei rispettivi singoli “Fetish” e “Sorry Not Sorry” non ti avevano ancora convinto, ci pensa la mamma di Demi a darti la certezza che l’amicizia tra le due è più forte che mai! [arc id=”54521eea-c469-420f-8c01-96465c472113″] Dianne De La Garza ha ...

Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo insieme ufficialmente : La conferma che tutti aspettavano è finalmente arrivata: Justin Bieber, 24, e Selena Gomez, 25, sono tornati “ufficialmente” insieme. Sono mesi che Bieber innamorato sta aspettando che Selena formalizzi il rapporto. Bene, la cantante ha deciso di fare il grande passo. https://www.instagram.com/p/Bfy8bGMAMs5/?hl=it&taken-by=SelenaGomez Spensierata come non lo era da molto (molto) tempo con in mano una polaroid (che la ritrae mentre bacia ...

Selena Gomez e Justin Bieber : la cantante ha pubblicato gli auguri più dolci per il fidanzato : Ieri, primo marzo, Justin Bieber ha compiuto 24 anni e Selena Gomez ha postato un dolcissimo tributo su Instagram! La cantante ha pubblicato una foto in cui sorride tenendo sulla fronte una Polaroid di Juss. Nella didascalia ha scritto: “1 marzo 1994, è nato qualcuno che conosco e che è super cool. Boom“. March 1, 1994 someone I know that happens to be super cool was born. Boom. A post shared by Selena Gomez (@SelenaGomez) ...