Sei viaggi indimenticabili alla scoperta di antiche feste e riti

Nuovo Boeing Business Jet : ecco come viaggi Sei veramente tanto ricco : Forse avete già sentito parlare del Nuovo 737 MAX 7, terzo ed ultimo componente della famiglia Boeing che presto potrete testare a bordo di numerosi voli di linea. È un po’ meno probabile, invece, che conosciate il suo lussuosissimo e più piccolo fratello: il Nuovo Boeing 737 Business Jet, pensato per l’uso privato di una clientela più che esclusiva. In pratica un vero appartamento a cinque stelle, per volare con tutti i comfort necessari. ...

Viaggio a Zurigo - dove l’arte è diffusa : muSei - gallerie - concerti - teatri - festival e non solo : Zurigo non è solo la “casa“ di istituzioni come il Teatro dell’Opera o il Kunsthaus ma un posto magico che ospita più di 50 musei, più di 100 gallerie d’arte, piccoli esercizi e associazioni legate alla cultura, eventi, festival e in più dà spazio a svariate altre installazioni e luoghi d’arte visitabili da chiunque negli spazi pubblici in città. Gli appassionati possono scegliere tra tanti appuntamenti e una miriade di luoghi per ogni tipo di ...

Organizzavano viaggi per i migranti in Francia : Sei arresti - : Un'operazione dei Carabinieri ha permesso di scoprire un'organizzazione che, a pagamento, faceva varcare i confini nazionali ai migranti privi di permesso di soggiorno

Trenitalia e FIR : riduzioni per chi viaggia in treno per assistere a Torneo Sei Nazioni : (Teleborsa) - Agevolazioni in arrivo per i tifosi che seguiranno le partite in casa della Nazionale italiana di rugby al Torneo Sei Nazioni. Lo prevede un accordo tra Trenitalia e Federazione Italiana ...