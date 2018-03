Sei la nostra ' stella polare' | le pop star russe si prestano volentieri al culto di Putin

Badelj saluta Astori da parte della squadra : "Grazie Davide - Sei la nostra luce" : La piazza della Basilica colorata di bandiere e sciarpe viola per rendere omaggio al capitano della Fiorentina. Le commosse parole del vicecapitano e l'elogio del cardinal Betori per l'impegno in favore dei bambini malati

Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane : Sei morti | Netanyahu : violata la nostra sovranità : Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane: sei morti | Netanyahu: violata la nostra sovranità Attacchi aerei israeliani hannocolpito l’aeroporto di Khalkhar nel sud della Siria e undeposito di armi vicino a Damasco dopo che erano già state bombardate basi iraniane per risposta al drone lanciato nel territorio dello Stato ebraico e intercettato. Continua […] L'articolo Raid di Israele in Siria contro postazioni ...