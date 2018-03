“Sei grasso e inutile” Una storia di bullismo odiosa e drammatica A soli 12 anni | il

caffeinamagazine

(Di martedì 13 marzo 2018) “Mi dicono che sonoe inutile…”. Frasi tristi e disperate quelle pronunciate da un ragazzo di12, tormentato dai bulli. E che purtroppo hanno anticipato un gesto ancora più terribile: il giovane, infatti, dopo aver sopportato per mesi e mesi quelle continue umiliazioni ha deciso di farla finita. Si è chiuso nel garage di casa, approfittando di un attimo in cui era rimasto solo per qualche minuto, e si è impiccato. Andrew Leach, di Southaven, in Mississippi, è morto così. Il suo corpo senza vita è stato scoperto dal fratello maggiore, insieme a una lettera in cui il 12enne ha spiegato i motivi del suo gesto. “Da quello che abbiamo potuto intuire dai suoi racconti – hanno raccontato alla polizia i suoi genitori – c’era un gruppo di ragazzi che lo prendeva in giro e lo derideva per essere, brutto e inutile. Abbiamo anche parlato con i ...