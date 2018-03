S’è risvegliato il mostro | un raro tipo di blazar | è un buco nero supermassiccio da 400

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Per almeno vent’anni se n’è stato zitto e quieto. Anzi, “radio-quieto”, come lo definiscono gli astronomi: è infatti un, per l’esattezza un oggetto diBL Lac, dall’emissione radio debolissima. Nome in codice J1544–0649, si trova al centro di una galassia a 2.7 miliardi di anni luce da noi, fra la costellazione del Serpente e quella della Vergine. Èda 400 milioni di masse solari: cento volte più grosso, dunque, di Sagittarius A*, il cuoredella Via Lattea. E, proprio come Sagittarius A*, se n’è stato appunto buono a lungo. Poi, il 15 maggio 2017, un improvviso ruggito alle alte energie. Abbastanza forte da far tremare i telescopi spaziali X e gamma. Mai si era udito nulla di simile provenire da un oggetto del genere. Ad accorgersene, e a seguirlo passo passo in questa sua fase inquieta, un team internazionale guidato da due ...