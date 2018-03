Se aumenta l' Iva | a pagare sono i più poveri | Su i prezzi di carne | pesce e

Bankitalia : a gennaio calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A gennaio aumentano i prestiti al settore privato, salgono i depositi, diminuiscono le sofferenze. Lo rivela Bankitalia che oggi 9 marzo, ha pubblicato il bollettino statistico: "Banche e ...

Bankitalia : a gennaio calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : A gennaio aumentano i prestiti al settore privato, salgono i depositi, diminuiscono le sofferenze. Lo rivela Bankitalia che oggi 9 marzo, ha pubblicato il bollettino statistico: "Banche e moneta: ...

Agricoltura - Coldiretti : i giovani imprenditori nel 2017 sono aumentati del 6% - arriva il premio per l’innovazione : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% arriva il premio per l’innovazione dedicato alle giovani start up nelle campagne italiane. Ad annunciarlo è la Coldiretti in occasione del via alla presentazione delle domande di iscrizione del nuovo concorso che punta a valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane del settore agricolo e alimentare, che sono state capaci di emergere tra le altre grazie a un modello ...

Logopedia : comunicazione alternativa e aumentativa in Italia : La capacità di comunicare sarà al centro della Giornata europea della Logopedia “Senti chi (non) parla”, domani 6 marzo. In Italia da oggi, 5 marzo.

Logopedia : comunicazione aumentativa alternativa - un “superlinguaggio” in aiuto di 800mila italiani : La ‘comunicazione aumentativa alternativa‘ (Caa) è una sorta di ‘superlinguaggio‘ che consente a chi, per vari motivi, è impossibilitato, a parlare e comunicare con la realtà circostante. Si tratta di una condizione patologica che riguarda l’1,3% della popolazione, quindi circa 800 mila persone in Italia. La Caa può aiutare bambini e adulti che hanno una disabilità congenita (ad es. paralisi cerebrale, disabilità ...

Medicina riabilitativa - le risposte della Comunicazione aumentativa Alternativa CAA ai disturbi del linguaggio : Nell’era della Comunicazione eletta a mito, quella dei social network, c’è chi fa fatica a comunicare. Sono i pazienti BCC, ossia portatori di Bisogni Comunicativi Complessi, che individuano deficit di origine varia. La risposta della Medicina riabilitativa è multidisciplinare, ma in particolare la Logopedia attraverso le tecniche che vengono indicate con un altro acronimo, CAA, che sta per Comunicazione Aumentativa ...

Torino - aumentano i soldi dai diritti TV : il divario con le grandi può diminuire : Il ministro per lo sport Luca Lotti ha firmato il decreto per la ripartizione dei diritti televisivi tra le varie squadre di serie A. Una buona notizia per Urbano Cairo e per il suo Torino considerato che in questo modo ...

Arriva in Italia Jedi Challenges - il gioco di Star Wars in realtà aumentata : Arriva anche in Italia Jedi Challenges, il gioco targato Lenovo che ci porta all’interno del mondo di Star Wars tramite un visore che promette di farci vivere le esperienze stellati della saga in prima persona. Il centro pulsante del sistema è il visore Mirage. È piccolo, molto leggero e senza fili così da non limitare la libertà di movimento. Una doppia fascia lo tiene ben stretto alla testa ed è molto confortevole. Si parla infatti di ...

Puglia e Lombardia insieme nel Turismo : una collaborazione innovativa per aumentare l’attrattività : Regione Lombardia e Regione Puglia insieme nel Turismo. Alla Bit 2018 si avvia concretamente la collaborazione tra le due regioni per un programma di sviluppo comune dell’attrattività delle due destinazioni turistiche da realizzare nei prossimi due anni. Tra gli obiettivi di questo accordo decisamente innovativo, la promozione nazionale e internazionale delle due destinazioni, l’aumento e la destagionalizzazione dei flussi turistici, la ...

Lazio - Nani : 'Partita importante : vincere per aumentare la motivazione' : Ai microfoni di Premium Sport prima di Napoli-Lazio è intervenuto il giocatore biancoceleste Nani che ha anticipato così i temi della sfida: 'Questa è una partita molto importante per noi, è una partita che può far aumentare ...

Trigenerazione per il biomedicale : aumentare l’efficienza operativa - ridurre i costi dell’energia - rispettare la sostenibilità. : Centrica Business Solutions (ENER-G), leader europeo nella fornitura di impianti di cogenerazione e Trigenerazione da 35 kW a 10 MW, punta al settore biomedicale. L’azienda, reduce dalla partecipazione a Innovabiomed, la due giorni dedicata all’innovazione nel settore biomedicale organizzata da Veronafiere e supportata da “distrettobiomedicale”, ha presentato a una platea di esperti della produzione di dispositivi medici e ...

Piranha - quest’uomo scatena la ferocia a un metro dalla riva. In Argentina aumentano le “palometas” : In Argentina si sta registrando un inedito aumento della popolazione di “palometas“, la specie di Piranha del Sud America. In questo video un uomo sulle rive del Rio Paranà getta grossi tranci di carne in quelle che sembrano acque tranquille. Ma si scatena l’impressionante voracità dei pesci che attaccano e divorano i pezzi di carne L'articolo Piranha, quest’uomo scatena la ferocia a un metro dalla riva. In Argentina ...

Una grave malattia gengivale aumenta il rischio tumori e mortalità : Secondo uno studio dell’Università di Helsinki, pubblicato sull’International Journal of Cancer, una grave malattia gengivale che mette a rischio i denti potrebbe anche essere collegata al rischio di sviluppare un tumore e di morire. I batteri responsabili della parodontite, che possono essere eliminati semplicemente lavandosi i denti, svolgerebbero quindi un ruolo importate nell’insorgenza del cancro: viene dimostrato per la ...

Carte di credito - arriva il tetto alle commissioni. E c’è divieto di aumentare i prezzi a seconda dello strumento usato : Commissioni non oltre i 5 centesimi per ogni pagamento. E la spesa dovrà essere ancora più contenuta se la transazione vale meno di 5 euro: stop quindi ai maxibalzelli per chi paga con carta cappuccino e brioche. Non solo: sarà vietato imporre sovrapprezzi a chi acquista online con una certa carta di credito. In questo modo siti di e-commerce e compagnie aeree non potranno più far lievitare il costo di un oggetto o di un servizio quando ...