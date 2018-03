Scudetto | Allegri esalta il Napoli | “Sarri deve essere orgoglioso | noi siamo in tutte le

Juventus - Allegri : "Scudetto? Si vince con 100 punti. E il Napoli non mollerà" : hd - "Higuain è un giocatore straordinario, ha tempi di gioco e una qualità tecnica tra i migliori al mondo. Le cose che fa sono straordinarie, anzi ne ha fatte anche poche, chi è il rigorista? I ...

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo Scudetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

Juve - scatto Scudetto : Allegri e un gruppo mentalmente più forte del Napoli : Dybala ha regalato tre punti pesanti contro la Lazio. Al San Paolo clamoroso crollo della squadra di Sarri che si è scoperta debole

Allegri a Sarri : 'Abbiamo voglia del settimo Scudetto' : Allegri nella conferenza stampa pre Juve-Atalanta di Coppa Italia, commenta così il duello scudetto con il Napoli: 'Abbiamo una partita in meno, sabato giocheremo la sesta trasferta nelle ultime otto ...

Juventus e Napoli - ecco la quota Scudetto e i record di Sarri e Allegri : Verso i 100 punti per conquistare il tricolore. Il paragone con la stagione da primato di Conte , 102, e le proiezioni del campionato

Napoli e Juve - duello Scudetto con ritmi record : Sarri ne vince 9 di fila - Allegri pure : Una sceneggiatura così spettacolare, forse, non sarebbero stati capaci di immaginarla nemmeno gli autori di Batman contro Superman : il duello scudetto tra Napoli e Juve è un kolossal che si combatte ...

Juventus - Allegri/ Il dubbio Dybala e la polemica sullo Scansuolo - "Scudetto andrà ai migliori" : Juventus, parla Allegri: “E’ la partita di Bernardeschi, domani gioca lui”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:31:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Lo Scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Allegri : 'Lo Scudetto si decide il 20 maggio' : Lo scudetto 'si deciderà il 20 maggio, alle 16.45, o alle 20.45 se si giocherà di sera. Ma sono convinto che la media si abbasserà rispetto a quella tenuta finora da Napoli e Juventus'. Così ...

Non solo Scudetto. La tentazione Chelsea divide Sarri e Allegri : Conte traballa, Allegri no e Sarri neppure. Però si sa che Londra attira, attrae, intriga. Pure perché da quelle parti i soldi non mancano e le prospettive neppure. Specie se ti chiami Chelsea e il tuo proprietario non ha mai badato a spese pur di alzare un trofeo. Certo, esiste anche il rovescio della medaglia: se le cose non funzionano come dovrebbero, quella è la porta e il grazie, è stato un piacere diventa quasi prassi. Potrebbe succedere ...

Questa è una Juventus da Scudetto? Troppo brutta per essere vera ma vince contro il Chievo (in 9) : la partita verrà ricordata per le ‘manette’ di Cacciatore - forse è meglio così per Allegri… [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Capello : 'Allegri un vincente - è facile essere belli... Scudetto? Napoli pericoloso' : Gli arbitri sono un mondo a parte, penso che affiancandogli un tecnico con esperienza in panchina si otterrebbero ulteriori progressi". Sul finale di intervista, Capello glissa sull'ipotesi di ...

Allegri : "Scudetto a 96 punti". E su Dybala : "Non può fare il centravanti" : 'Il Cagliari è una squadra in salute, è veloce e riparte molto bene: giocare in casa loro non è semplice, fanno sempre partite di grande intensità'. Massimiliano Allegri invita a non sottovalutare la ...