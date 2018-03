Scott Eastwood ha un futuro da Wolverine?

gqitalia

: RT @Screenweek: #ScottEastwood ha manifestato in un'intervista il desiderio di interpretare in futuro #Wolverine - perseo1984a : RT @Screenweek: #ScottEastwood ha manifestato in un'intervista il desiderio di interpretare in futuro #Wolverine - SW_SuperHeroes : #ScottEastwood ha manifestato in un'intervista il desiderio di interpretare in futuro #Wolverine… - Screenweek : #ScottEastwood ha manifestato in un'intervista il desiderio di interpretare in futuro #Wolverine… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Da quando Hugh Jackman ha dato l’addio a, suggellandolo con la sua ultima interpretazione in Logan, non è passato giorno senza che i fan degli X-Men non si interrogassero sulle sorti future del personaggio dagli artigli di adamantio. Dalla casa Marvel non sono mai trapelate indiscrezioni su quello che succederà, anche se è verosimile che, visto il successo del personaggio, verranno sviluppati altri cinecomic. Nel frattempo, nella lista degli attori papabili per ereditare il ruolo di Jackman, domina: recentemente ha rivelato quanto gli piacerebbe esseree, per più di un motivo, si può credere che il suo desiderio potrebbe essere accontentato., chi è L’omonimia del cognome con il grande Clintnon è casuale: il regista è infatti suo padre. Ma dinon si può certo dire che abbia usato il suo cognome per farsi aprire ...