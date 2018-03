Sclerosi multipla | stop dell’Agenzia europea del farmaco allo Zinbryta

Le cure con cellule staminali nella Sclerosi multipla : un solo tipo è impiegato in clinica : Quello delle cellule staminali è uno degli argomenti che più è stato oggetto di false notizie, le cosiddette fake news, negli ultimi anni. Per la sclerosi multipla, ma anche per altre malattie si è creato l’equivoco che fossero disponibili cure basate sulle cellule staminali in grado di guarirle. Così il modo migliore per avere informazioni attendibili su tale argomento è quello di chiederle a uno dei massimi esperti al mondo di queste cure. ...

Terapia per Sclerosi multipla sospesa dal commercio : i rischi per i pazienti : Allarme internazionale per un farmaco che cura la sclerosi multipla. La decisione è stata presa dall'agenzia europea del farmaco (Ema) dopo il riscontro di diversi casi di reazioni avverse avvenute su alcuni pazienti in tutto il mondo. Si tratta di una sospensione di tipo immediato che interessa il richiamo di tutti i lotti presenti nelle farmacie e negli ospedali del farmaco Zinbryta, prodotto dalla casa farmaceutica Biogen Idec Ltd. I pazienti ...

Sclerosi multipla - 'stop alla vendita e ritiro del farmaco Zinbryta'. L'allarme dell'agenzia europea : Zinbryta era stato autorizzato nel 2016 e finora circa 8mila pazienti sono stati trattati nel mondo. In Europa la maggior parte sono in Germania.

CEVA/ Benvenuta "Gardensia" - con un fiore - oppure due - contro la Sclerosi multipla : SERGIO RIZZO - Sabato 10 marzo nel centro storico di via Marenco a CEVA , Cn, , il gruppo di volontariato è stato presente con un banchetto per l'offerta al pubblico di "Gardensia" con il motto: "Con ...

Salute - 50 anni di Aism : i fiori per la ricerca contro la Sclerosi multipla : In occasione dei suoi 50 anni di attività, l’Aism (Associazione Italiana sclerosi multipla) presenta Benvenuta Gardensia!, la campagna dedicata alle donne con sclerosi multipla. L’8 marzo, per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, 10 mila volontari invitano a scegliere (con un contributo minimo di 15 euro l’una) una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per sostenere la ricerca e l’assistenza, due facce della stessa ...

Quanto precoce è il trattamento precoce della Sclerosi multipla? : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato il tempo trascorso fra la prima diagnosi di sclerosi multipla e l’inizio delle cure. Il tempo medio rilevato nello studio è stato di 112,6 giorni. Da anni gli esperti forniscono indicazioni concordi circa la necessità di iniziare le cure per la sclerosi multipla al più presto possibile, dopo che formulata la diagnosi è stata formulata. Il motivo di tale urgenza è che i farmaci disponibili ...

Sclerosi multipla - in piazza a Vittoria per la Festa della donna : Giovedì, 8 marzo, iniziativa Aism per raccogliere fondi per la Sclerosi multipla a Vittoria, in occasione della Giornata della donna.

Un nuovo potenziale approccio per curare con successo la Sclerosi multipla : Un nuovo potenziale metodo per curare i pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) è stato proposto dai ricercatori del Mainz University Medical Center in cooperazione con ricercatori dell’University of Montreal. Attraverso prove su modelli ed esperimenti con cellule endoteliali umane, hanno scoperto che la proteina EGFL7 impedisce la migrazione delle cellule immunitarie al sistema nervoso centrale, stabilizzando la barriera emato-encefalica ...