Scicli | non mandano figli a scuola | denunciati 30 genitori

Ospedali - ritardi a Ragusa e Scicli : promesse non mantenute : Personale sanitario e utenti lamentano una difficile situazione della sanità in provincia di Ragusa . Domande della senatrice Padua su Ragusa e Scicli

Impianto Cuturi Scicli - Giannone chiede incontro a Musumeci : Non si placano le polemiche sulla realizzazione di un Impianto di trattamento dei rifiuti in c.da Cuturi. Martedì riunione in Municipio