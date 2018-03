Schiaffo alla Boschi | lei in esilio | lui cittadino onorario a sfregio Guarda

No - tu no : Olimpiadi a Torino - Schiaffo di Grillo alla Raggi e Roma : Ora, però, le parole di Grillo hanno riaperto la partita, per quanto il mondo pentastellato sotto la mole non sia coeso di fronte all'ipotesi. Il consigliere comunale Marco Chessa apre: 'Ritengo che ...

"Le elezioni italiane sono state uno Schiaffo alla politica del narcisismo" : Reduce dal trionfo internazionale, Luca Guadagnino rimane comunque ancorato alle sue radici ed ha le idee ben chiare su quanto rappresentato dai risultati delle Politiche italiane. Dice a La Stampa:Le elezioni italiane sono le elezioni della lesa maestà [...] Quelli che si sono preoccupati di declinare narcisisticamente la propria idolatria hanno ricevuto un sonoro schiaffo dagli elettori italiani [...] Cosa succederà ora non ...

[L'analisi] La maggioranza degli arrabbiati e il giorno del grande Schiaffone. L'Italia è una polveriera bloccata alla ricerca di un ... : Gli italiani non si rassegnano al mondo rovesciato in cui ora sono costretti a vivere e quanto meno cercano un colpevole da punire. Forse per elaborare definitivamente il lutto per la scomparsa di ...

Brexit - l'Ue "annette" l'Irlanda - e dà uno Schiaffo alla May - : Londra - Due robusti schiaffi in faccia a Theresa May da parte dell'Europa. Un po' per stizza, data la mancanza di progressi nelle negoziazioni sulla Brexit, un po' per cercare di dare la sveglia al ...

Brexit - l'Ue annette l'Irlanda (e dà uno Schiaffo alla May) : Londra - Due robusti schiaffi in faccia a Theresa May da parte dell'Europa. Un po' per stizza, data la mancanza di progressi nelle negoziazioni sulla Brexit, un po' per cercare di dare la sveglia al governo inglese: l'Irlanda del Nord sarà parte dell'unione doganale dell'Ue e la Corte di Giustizia Europea sarà l'arbitro per risolvere eventuali dispute legali tra Londra e Bruxelles sui futuri accordi diplomatici ...

Sopra così - sotto il Lato B più grande del mondo : Schiaffo alla Kardashian / Guarda : Eudoxie Yao, di Abidjan, in Costa d'Avorio, è la risposta africana al Lato B di Kim Kardashian. La signorina esibisce fieramente le sue misure estreme, che assicura essere al 100% naturali. Il suo ...

Schiaffo alla sindaca di Parigi - corte riapre Lungosenna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bari - inviata Tg1 colpita con uno Schiaffo dalla moglie di un boss : è al pronto soccorso : Mariagrazia Mazzola è stata ferita mentre lavorava a un servizio sulla criminalità barese: poco prima aveva intervistato Don Ciotti, a Bari per una...

Superbowl - Schiaffo dei campioni a Trump : pronti a boicottare l'invito alla Casa Bianca : NEW YORK - Gli Eagles di Philadelphia fanno la storia e vincono il loro primo Super Bowl. Ma, al di là dello sport e dello spettacolo di pubblicità e di performance live, negli Stati Uniti è già tempo di polemica politica. Alcuni atleti, infatti, hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di partecipare ...

Tevez ed il brutto Schiaffo alla povertà : “38 milioni per 7 mesi di vacanza in Cina” - uscita infelice! : Tevez, una battuta infelice. Caro Carlitos, questa davvero te la potevi risparmiare. Il calciatore tornato al Boca Juniors ha scherzato sul suo contratto percepito in Cina, parole che fanno un po’ rabbia. “Sono stato in vacanza per sette mesi in Cina. Giuste le critiche dell’allenatore e del presidente dello Shanghai, non sapevo cosa stavo facendo lì”. Durante questi mesi di vacanza, come definita dallo stesso Tevez, il ...

Schiaffo per Schumacher : addio alla sua pista : Da tanti questa scelta è stata definita come uno "Schiaffo" a Schumacher. L'ex pilota tedesco dovrà dire addio alla pista in cui ha iniziato la sua carriera da pilota. Il kartodromo di Kerpen dal 2020 non esisterà più e diventerà una miniera. Una decisione che ha stupito i tifosi e chi sta vicino all'ex ferrarista. Schumacher circa 4 anni fa è rimasto vittima di un incidente su una pista da sci.Dopo il risveglio dal ...

Ancisi (LpRa) : "un quarto di milione per il turismo visionario" è troppo - uno Schiaffo alla miseria : ... nel filone delle gare cosiddette 'con fotografia', su cui la nostra amministrazione comunale ha il record mondiale." "Siccome si parla di economia, che vuol dire reddito, posti di lavoro, capacità ...

Clamoroso Schiaffo di Totti alla Juventus : “solo Inter e Milan hanno blasone in Europa…” : “In Italia dal punto di vista Internazionale ci sono Milan e Inter che sono le squadre più blasonate. Poi Real Madrid, Barcellona, Manchester, sono più strutturate economicamente. Per noi in Italia è più complicato affrontarle, si fa più fatica rispetto alle altre nazioni“. Questo l’Intervento di Francesco Totti durante l’International Sports Conference a Dubai (dove riceverà un premio alla carriera), parlando delle difficoltà del calcio ...