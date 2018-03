SCENARI C' è un' Italia che non cresce da 25 anni | perché mandarla al governo?

Poste Italiane - prevale lo SCENARIo rialzista : Vigoroso rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Lo SCENARIo economico italiano e il rapporto dell'Onu sulla Siria. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Kim jong-un vorrebbe "normalizzare" i rapporti con gli USA . Il leader nordcoreano sarebbe disposto a sospendere i test missilistici e nucleari, secondo quanto riportato da Seul. Il ...

L'economia italiana si manterrà uno SCENARIo favorevole : Lo rileva l'Istat nella nota mensile di febbraio sull'andamento delL'economia italiana. 'Nel quarto trimestre del 2017 spiega la crescita è stata sostenuta dall'intensificazione del processo di ...

Il prossimo governo? Perché il 25 marzo è una data decisiva per il futuro dell'Italia : lo SCENARIo : Come ampiamente previsto, dopo il voto del 4 marzo l'Italia è piombata in un sostanziale caos. La ragione? Ogni governo è impossibile . Lo dimostra la distribuzione dei seggi. Si parte dal Senato , ...

L’Europa guarda più alla Germania - ma l’Italia rischia. Gli SCENARI per Borsa e BTp : I mercati guardano più al sì Spd alla Grande Coalizione e l’euro tiene attorno 1,23. L’incertezza italiana al test riapertura listini....

I mercati aspettano le elezioni in Italia. Gli SCENARI possibili secondo MarketWatch : I mercati aspettano le elezioni in Italia. Gli scenari possibili secondo MarketWatch Il punto di vista degli analisti economici sulle consultazioni del 4 marzo A 24 -RED 18:59 AP Gli occhi del mondo sono puntati verso l'Italia, chiamata domenica 4 marzo a delle elezioni quanto mai incerte . Da un lato c'è l'Europa che aspetta l'esito delle urne per capire quale forza governerà il Bel Paese, ...

SCENARIO/ Il risiko mondiale che rende "inutile" il voto in Italia : In Italia si sta dando tanta attenzione al voto di domani, dimenticando quel che avviene nel resto del mondo, che è decisamente più importante. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 06:02:00 GMT)TURCHIA vs ENI/ Il vero caos dietro il blocco della piattaforma, di G. SapelliTERZA GUERRA mondiale/ Jean: le nuove atomiche di Putin? Troppi guai in Afghanistan e Siria

Le Monde : "In Italia governo di centrodestra SCENARIo catastrofico" : "Europa: la minaccia Italiana": questo il titolo di un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Le Monde, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. "Tra una Germania che si cerca e una Gran Bretagna che lascia, l'ultima cosa di cui l'Europa ha bisogno è un'Italia che si offusca".Per il quotidiano parigino, il voto del 4 marzo i cui "risultati si annunciano particolarmente incerti" rappresenta "una nuova minaccia per la coesione ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Italia nella top10 nel medagliere : cosa deve succedere? Tutti gli SCENARI… : Domani, sabato 24 febbraio, l’Italia saprà in quale posizione del medagliere terminerà le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esiste la possibilità di chiudere tra le top10, risultato che renderebbe trionfale una spedizione, di per sé, già molto positiva. Bisognerà fare la corsa su Svizzera e Giappone. Di seguito i possibili scenari. CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi L’Italia è costretta a vincere almeno una medaglia ...

Allarme di Juncker sulle elezioni italiane : “Prepariamoci allo SCENARIo peggiore” : In vista delle elezioni in Italia «dobbiamo prepararci per lo scenario peggiore e il peggior scenario potrebbe essere nessun governo operativo», ha avvertito il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, intervenendo a una conferenza del think tank Ceps. I risultati delle elezioni in Italia, insieme a altri elementi di incertezza, potrebber...

