Scambi in forte rialzo per Biesse

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli Scambi del 2/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento di ben 517,7 milioni, pari al 18,...

Scambi in forte rialzo per Rentokil Initial : Seduta decisamente positiva per Rentokil Initial , che tratta in rialzo del 3,65%. La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Borsa svizzera : primi Scambi in forte ribasso : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli Scambi dell'1/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 13,01%, rispetto ai ...

Scambi in forte rialzo per Frontier Communications : Effervescente Frontier Communications , che Scambia con una performance decisamente positiva del 3,84%. L'andamento di Frontier Communications nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli Scambi del 27/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,64 miliardi di euro, con un incremento di ben 626,7 milioni, pari al 31,...

Scambi in forte rialzo per Saras : Vigoroso rialzo per la società energetica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli Scambi del 22/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,39 miliardi di euro, con un incremento di ben 447,5 milioni, pari al 23,...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli Scambi del 20/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, con un incremento di ben 452 milioni, pari al 28,...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli Scambi del 19/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,59 miliardi di euro, in deciso ribasso , -33,63%, , rispetto alla seduta precedente che ...

Scambi in forte rialzo per Autogrill : Grande giornata per la società attiva nella ristorazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,18%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Scambi in forte rialzo per Callaway Golf : Seduta decisamente positiva per la società che produce attrezzature da Golf , che tratta in rialzo del 2,58%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Callaway Golf evidenzia un ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli Scambi del 14/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,46 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.005,2 milioni, pari al ...

Scambi in forte rialzo per Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 4,05%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...