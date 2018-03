Sarri e le accuse di sessismo | parla la giornalista | “mi sono sentita offesa” | poi il

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Negli ultimi giorni il tecnico Maurizioè finito nella bufera per una frase pronunciata ad unadopo la gara di campionato contro l’Inter: “Sei un donna e pure carina, per questo non ti mando a fare in culo”. Adesso Titti Improta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha deciso di uscire allo scoperto: “non pensavo che si sarebbe ‘acceso’ così – ha detto Titti, figlia dell’ex bandiera azzurra Gianni Improta –. Credo che non si sia reso conto della gravità di quanto ha detto, ma ho apprezzato il modo nel quale si è poi accomiatato perché era sinceramente mortificato. Io mioffesa come donna e come professionista. Eravamo in conferenza stampa e non al bar. In quel contesto bisogna stare attenti alle parole. Vale per entrambe le categorie. A proposito, mi hanno profondamente ferita le risatine dei ...