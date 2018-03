Sanremo Young | Antonella Clerici chiama un ospite internazionale

Video di Massimo Ranieri a Sanremo Young in Se bruciasse la città - Vent’anni e Perdere l’amore che compie 30 anni : Ospite della semifinale del talent show di Rai1, Massimo Ranieri a Sanremo Young ha duettato con i giovanissimi concorrenti del programma di Antonella Clerici nella puntata in onda venerdì 9 marzo. Impegnato con la lunga tournée teatrale di grande successo Sogno e son desto, che ha dato il titolo anche allo spettacolo televisivo in onda per tre stagioni su Rai1 il sabato sera, il mattatore partenopeo si è esibito al fianco dei giovani ...

Ascolti TV | Venerdì 9 marzo 2018. Vince Sanremo Young (17.3%). Immaturi chiude al ribasso (11.9%) - Fratelli di Crozza 5.1% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.765.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.879.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Transporter: Extreme ha intrattenuto 1.886.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Lo chiamavano Jeeg Robot ...

“Sanremo Young” – Terza punatata di venerdì 9 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. Stasera dopo una settimana di pausa per aver lasciato spazio ai dibattiti politici pre-elezioni, va […] L'articolo “Sanremo Young” – Terza punatata di venerdì 9 marzo 2018, con ...

Carlo Conti prende in giro Iva Zanicchi a Sanremo Young : Iva Zanicchi a Sanremo Young: la battuta di Carlo Conti Carlo Conti è il giudice speciale di questo appuntamento di Sanremo Young, una versione del festival della canzone italiana riadattata a cantanti giovanissimi. Iva Zanicchi, invece, fin dall’esordio della trasmissione, ha avuto un ruolo fisso all’interno della giuria. Stasera, durante l’esibizione di Raffaele Renda, uno dei partecipanti dello show di Antonella Clerici, ...

