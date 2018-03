Sanità | Tdm | “Malattie croniche big killer | ma il piano è stato recepito solo da 5

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Le malattiein Europa sono responsabili dell’86% di tutti i decessi e di una spesa di circa 700 miliardi di euro l’anno. In Italia sono quasi 24 milioni le persone che soffrono di una o più di queste patologie. Il nostro Paese un anno e mezzo fa ha messo a punto ilnazionale delle cronicità, ma l’attuazione “va a rilento. Attraverso l’intesa di settembre 2016 tutte le Regioni e Province autonome si impegnano a recepire il documento. Ma ad oggi le Regioni procedono in ordine sparso e ci sono ancora molte aree critiche nella gestione delle malattie”. Il quadro emerge dal seminario ‘nazionale delle cronicità: a che punto siamo’, promosso dal Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, con la partecipazione dei principali stakeholder del mondo della Salute e con il sostegno non condizionato di Chiesi ...