Sanità | in Veneto totem negli ospedali per far parlare la gente 2

Sanità : in Veneto totem negli ospedali per far parlare la gente : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - A partire dalla prossima settimana, in tutti i 68 ospedali del Veneto, entreranno in funzione delle vere e proprie postazioni “di contatto”, con cui il sistema sanitario regionale punta a migliorare le relazioni informative con tutti gli utenti, i quali verranno messi

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – ‘Il Veneto ha uno dei migliori Sistemi Sanitari d’Italia e si confronta certamente alla pari con i risultati di salute rilevabili nei Paesi del Nord Europa”. E’ riassunta in questa frase la promozione del sistema Sanitario della Regione del Veneto, che emerge dalla presentazione, avvenuta oggi nell’Auditorium del Padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo a Mestre, ...

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dalla ricerca emerge che, nel Veneto sono evidenti nel 2016 e 2017 trend in miglioramento rispetto agli anni precedenti in diverse aree cliniche, tra cui l’osteo-muscolare, la gravidanza e il parto, l’area cardiocircolatoria e neurologica, la chirurgia generale, e il respiratorio.Migliora la tempestività per l’intervento chirurgico sulle fratture del collo del femore negli ultra 65enni, ...

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel 2016 il 68% dei ricoveri per tumore della mammella veniva effettuato in strutture che eseguivano ciascuna meno del 5% degli interventi totali e al di sotto della soglia di 150 interventi annui. Nel 2018, dopo interventi di riorganizzazione innescati nel 2017 da una nuova Programmazione regionale della chirurgia senologica con l’attivazione delle Breast Unit, la maggior parte delle mastectomie ...

Sanità : Programma Nazionale Esiti - il Veneto promosso (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tra i settori migliorabili nel rapporto tra volumi di attività ed Esiti, ad esempio favorendo le aggregazioni, vi sono la chirurgia oncologica, e la chirurgia protesica di elezione, a cominciare da quella del ginocchio.La logica non è quella della graduatoria o della classifica, ma quella del confronto, utilizzando metodi che evitano l’introduzione di errori sistematici di misurazione che possano ...

Sanità : Mef Sblocca 86 mln di euro per il Veneto (2) : (AdnKronos) - “Sono anni – ricorda l’Assessore alla Sanità del Veneto – che chiudiamo i conti in attivo e che veniamo promossi a pieni voti per la capacità di erogare i Livelli Essenziali di Assistenza (in questo caso, primi assoluti nell’ultimo anno). Siamo ben contenti di aver ottenuto questi fond

Sanità : Mef Sblocca 86 mln di euro per il Veneto : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “La virtuosità della Sanità veneta è stata riconosciuta oggi anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ci ha Sbloccato 86 milioni di euro perché il Veneto è stato una delle pochissime Regioni a rispettare due parametri fondamentali della buona amministrazi

Veneto : Confindustria - Sanità di eccellenza grazie a collaborazione pubblico- privato (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’accreditamento – continua Zoppas - non premia i modelli low cost con tariffe specchietto, deve anzi garantire tra tante cose (organizzazione, infrastrutture, risk management, medici che sanno fare bene il loro lavoro, tecnologie adeguate) anche bilanci sostenibili, cap

Veneto : Confindustria - Sanità di eccellenza grazie a collaborazione pubblico- privato (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Questa spesa virtuosa registrata in Veneto - dichiara il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas - è dovuta senza dubbio ai modelli organizzativi e di gestione della sanità regionale (si pensi alla recente positiva introduzione di Azienda Zero), ma anche all’eff

Veneto : Confindustria - Sanità di eccellenza grazie a collaborazione pubblico- privato : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "In un momento in cui sulla stampa si alternano voci e dibattiti in tema di costi e/o benefici della spesa sanitaria delle regioni, Confindustria Veneto vuole sottolineare come la Regione Veneto riesca a garantire un’assistenza sanitaria eccellente ai suoi cittadini ed