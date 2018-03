Sanità | Gb | stop a fondi pubblici per cure omeopatiche

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Un importante centro dedicato all’utilizzo delle terapie ufficiali integrato con le medicine complementari, il Royal London Hospital for Integrated Medicine, da aprile non potrà più spendere soldiper fornire rimedi omeopatici. L’ospedale ha una lunga tradizione nellealternative, anche, è stato una delle prime strutture a praticarle nel lontano 1849. Secondo il National Health Service (Nhs), l’omologo del nostro Servizio sanitario nazionale, “non ci sono prove valide sul fatto che l’omeopatia sia efficace come trattamento per qualsiasi condizione di salute“. La decisione – riporta la ‘Bbc’ – è solo l’ultimo giro di vite dell’Nhs nei confronti dell’omeopatia. L'articolo: Gb,persembra essere il primo su Meteo Web.