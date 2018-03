Sanità | 60 anni del Ministero | la Zecca lo omaggia con una moneta da 2 euro

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Deve finire - afferma rivolgendosi alla politica - l'atteggiamento secondo cui l'infermiere rappresenta il 'cuscinetto' tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di un economia che spesso non li vede ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Negli ultimi sette anni, a fronte di un significativo aumento dei bisogni di assistenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale hanno rinunciato a oltre 12mila mila infermieri: il numero più grande di perdite di personale registrato da qualunque categoria faccia parte del servizio pubblico". A lanciare l'allarme è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale delle Professioni infermieristiche (Fnopi) nella ...

Diritti dei disabili - i primi due anni di Centro Antidiscriminazione a Milano : “Vittorie maggiori in scuola e Sanità” : Sono 2.543 le segnalazioni di presunti episodi di discriminazione basati sulla disabilità arrivate da tutta la Lombardia al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi (CAFB) della Lega per i Diritti delle persone con disabilità (LEDHA) nei primi due anni di attività gratuita. Nel corso della quale i legali del Cafb hanno gestito 470 casi di discriminazione ai danni di persone con disabilità in linea con gli obiettivi del Centro inaugurato il 25 ...

Simulazione Test Professioni Sanitarie : dove trovare online le prove degli anni precedenti : Il numero chiuso per accedere alle facoltà che hanno come indirizzo le Professioni Sanitarie spaventa spesso molti ragazzi che vorrebbero intraprendere una carriera nel mondo della medicina e della sanità, ma che non sanno come approcciarsi a delle materie in parte o del tutto nuove rispetto alla loro formazione. Per prepararsi al meglio ai Test di ammissione, comunque, un buon metodo è quello di esercitarsi e fare pratica, soprattutto andando a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 febbraio : I due colossi farmaceutici sono riusciti a imporre per anni al servizio sanitario nazionale il costoso Lucentis invece dell’economico Avastin - efficaci allo stesso modo contro la maculopatia : Lo scandalo Lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 Il cartello Roche-Novartis – Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti di Antonio Massari e Valeria Pacelli Scene da un manicomio di Marco Travaglio C’è un virus, in questa campagna elettorale, che ottenebra le menti dei politici (come se ne avessero bisogno) e contagia anche quelle di chi politico ...

Sanità : negli ultimi anni persi almeno 11mila medici : almeno 11.000 i posti di lavoro medico persi negli ospedali italiani negli ultimi anni, con carenze rilevate soprattutto nelle strutture più disagiate ed in particolare per le specialità dell’emergenza. L’allarme è stato lanciato ieri dal sindacato dei dirigenti medici Anaao e da quello dei medici di base Fimmg, ribadito a conclusione del Consiglio Nazionale dell’Organizzazione Sindacale Co.A.S. medici Dirigenti. “Gli ...

Sanità - “nei prossimi cinque anni 45mila dottori in pensione. 14 milioni di italiani resteranno senza medico di base” : Saranno soprattutto i cittadini di Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia a risentire delle decine di migliaia di pensionamenti attesi tra i medici nei prossimi cinque anni. Di qui al 2022 cesseranno di lavorare 45mila medici, di cui 30mila ospedalieri e 14.908 di famiglia. In Campania ne verranno a mancare 1.619, in Lazio 1.313, in Lombardia 1.802 e in Sicilia 1.396. Circa 14 milioni di italiani rischiano così di rimanere senza medico di base. A ...

Sanità - allarme carenza medici : in 45mila in pensione entro 5 anni : Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno

In otto anni 45 mila lavoratori in meno nella Sanità : Il racconto di un Sistema sanitario depauperato della forza lavoro lo fanno le cifre del Ministero dell'Economia. "Per gli enti del Servizio sanitario nazionale - si legge - la riduzione del ...

